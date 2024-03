Ngân hàng Nhà nước lên tiếng vụ dư nợ thẻ tín dụng từ 8,5 triệu đồng lên 8,8 tỷ đồng

Quang cảnh họp báo

Tại họp báo, Ngân hàng nhà nước (NHNN) Chi nhánh TPHCM và đại diện Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông tin liên quan vụ việc dư nợ 8,5 triệu đồng trong thẻ tín dụng của khách hàng P.H.A bị tăng lên 8,8 tỷ đồng sau 11 năm tại Ngân hàng Eximbank.

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó Tổng Giám đốc Eximbank thông tin, ngân hàng có quy định trường hợp khách hàng nợ thẻ quá hạn, cán bộ xử lý phải căn cứ tình hình nợ thẻ của khách hàng để đề xuất cấp lãnh đạo mức thu lãi, phí. Mức phí, lãi này phải trình cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt trước khi làm việc với khách hàng.

Đại diện Eximbank thông tin tại họp báo

Tuy nhiên, trong trường hợp này, cán bộ xử lý nợ đã máy móc, gửi thông báo trực tiếp đến khách hàng khi chưa trình cấp thẩm quyền, khiến khách hàng bức xúc. Đến sáng 19-3, Eximbank đã gặp gỡ khách hàng và hai bên thống nhất phương án giải quyết, bảo đảm quyền lợi của đôi bên.

Ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc NHNN Chi nhánh TPHCM cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, NHNN Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Eximbank xác minh vụ việc, làm việc với khách hàng để đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của cả hai bên. Phía Ngân hàng Eximbank đã làm việc với khách hàng và báo cáo đến NHNN và NHNN chi nhánh TPHCM.

Trước thắc mắc về cách tính lãi, Giám đốc NHNN Chi nhánh TPHCM cho biết, đây là cách tính lãi kép trong các giao dịch. Riêng giao dịch thẻ tín dụng thì cũng có nhiều đơn vị tính lãi kép, còn những giao dịch ngân hàng thông thường khác thì quy định không được tính lãi kép.

Ông Võ Minh Tuấn thông tin tại họp báo

Ông Võ Minh Tuấn thông tin thêm, NHNN Chi nhánh TPHCM sẽ chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng thuộc quản lý rà soát các chủ thẻ. Nếu có khách hàng thời gian dài không sử dụng thẻ, phát sinh trường hợp tương tự thì chủ động làm việc để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp đầy đủ các nội dung chính của sản phẩm, dịch vụ mình cung cấp để khách hàng hiểu.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng phải công khai biểu phí và chỉ được thu phí theo biểu phí đã công khai. Trong tương tác giữa khách hàng và ngân hàng thì phải thông tin cụ thể, đảm bảo biến động số dư tài khoản sẽ đến được với khách hàng (có thể qua email, sms…)

Thông tin về dự án Khu III Nam Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 (Dự án Khu III), Chánh Văn phòng UBND quận 6 Nguyễn Huy Thắng cho biết, dự án được UBND TPHCM tạm giao đất cho Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6 (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Phú) để bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, xây dựng khu nhà ở và chung cư cao tầng từ năm 2004. Có 185 hộ dân bị ảnh hưởng nằm trong ranh dự án, đến nay đã thu hồi đất của 57 hộ, còn lại chưa thu hồi 128 hộ.

Dự án kéo dài đến nay đã hơn 20 năm, do chưa hoàn tất bồi thường thu hồi đất (công tác bồi thường do chủ đầu tư tự thỏa thuận với hộ dân), chưa biết ngày thực hiện hoàn thành dự án, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án hiện nay gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, nhà ở xuống cấp không xây dựng lại được, do không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; môi trường sống bị ô nhiễm, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh, thường xuyên bị ngập khi trời mưa, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh...

Đại diện UBND quận 6 thông tin tại họp báo

UBND quận 6 đã có văn bản kiến nghị Sở TN-MT trình UBND TPHCM tạm ngưng việc giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư Bình Phú. Đồng thời, đề xuất tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư theo quy định đối với phần diện tích chưa thu hồi hoặc đầu tư bằng vốn ngân sách đối với phần hạ tầng giao thông để chỉnh trang khu vực và ổn định đời sống của người dân.

Liên quan đến việc Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (Trường Quốc tế Mỹ) cho tất cả học sinh nghỉ học, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, sở đã làm việc trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng nhà trường để tìm phương án giải quyết tình hình hoạt động của nhà trường.

Qua kiểm tra, sở ghi nhận trường có 129 giáo viên nước ngoài và 26 giáo viên Việt Nam. Tổng số học sinh toàn trường là 1.213 em. Ngày 4-3, trường ghi nhận 53 giáo viên nghỉ dạy, đến ngày 20-3, số giáo viên nghỉ dạy lên 85 người. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, số giáo viên nghỉ dạy chỉ ở mức 18-19 người.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, trong các báo cáo, nhà trường luôn trình bày đang xử lý tài chính nhưng sở nhận thấy việc đảm bảo duy trì hoạt động nhà trường đang ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Do đó, sở yêu cầu Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường Quốc tế Mỹ khẩn trương thực hiện giải pháp xử lý, chấm dứt tình trạng giáo viên xin nghỉ đồng loạt để đảm bảo việc tổ chức hoạt động giáo dục ổn định tại trường, đảm bảo tối đa quyền lợi học tập cho học sinh.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM thông tin tại họp báo

Mặt khác, Sở GD-ĐT đã làm việc với nhóm phụ huynh (trên 20 người). Các phụ huynh này đã trực tiếp đến trụ sở Sở GD-ĐT trình bày không muốn chuyển trường cho con mà chỉ muốn trao đổi với chủ đầu tư trường để nắm quyền tiếp quản, điều hành trường để duy trì việc học cho con. Nguyện vọng này của phụ huynh lại vượt quá quyền hạn của Sở GD-ĐT.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thông tin thêm, sáng 21-3, Chủ tịch Hội đồng trường, đã cam kết với Sở GD-ĐT trong một tuần lễ nghỉ xuân (bắt đầu từ đầu tuần sau) sẽ mời gọi, làm việc với các quỹ đầu tư để có lộ trình, phương án đảm bảo việc dạy và học, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu không thực hiện đúng cam kết.

Bên cạnh đó, sở luôn lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh qua số điện thoại 028.38294016 và địa chỉ email: tiepcongdan@hcm.edu.vn. Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM thông tin thêm, trong trường hợp phụ huynh học sinh có nhu cầu chuyển trường, sở đã công khai danh sách cơ sở giáo dục, địa chỉ, mức học phí công lập và ngoài công lập để phụ huynh làm các thủ tục chuyển trường theo quy định.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM cũng thành lập tổ chuyên trách xử lý đơn thư của Trường Quốc tế Mỹ. Hằng ngày có bộ phận tổng hợp báo cáo tình hình học sinh, giáo viên của Trường Quốc tế Mỹ đến Ban Giám đốc Sở GD-ĐT trước 17 giờ.

ĐÔNG SƠN