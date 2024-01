Ngành ngân hàng TPHCM tiếp tục ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng TPHCM 2024

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng TPHCM 2024 do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM tổ chức ngày 18-1, ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TPHCM năm 2023 thấp hơn so với năm trước, tăng 9,77% so với năm 2022 và chiếm 26,1% tổng dư nợ tín dụng của cả nước.

Hỗ trợ lãi suất 390,06 tỷ đồng

Liên quan đến giảm lãi suất, trong năm qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã giảm lãi suất cho vay từ 0,5 - 2%/năm đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản vay mới. Thông qua hoạt động ngân hàng, ngành ngân hàng thành phố đã thực hiện hỗ trợ 2% lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ với 400 khách hàng được hỗ trợ lãi suất với dư nợ cho vay 24.000 tỷ đồng, tổng số tiền hỗ trợ lãi suất lũy kế đạt 390,06 tỷ đồng. TPHCM chiếm tỷ trọng khoảng 35% về tiền hỗ trợ, 37% về dư nợ và khoảng 19% về lượng khách hàng của gói hỗ trợ này. Dư nợ được cơ cấu gốc và lãi lũy kế đạt 40.000 tỷ đồng cho hơn 37.000 khách hàng, chiếm 23% so với cả nước về số tiền và khoảng 21% về số lượng khách hàng.

Định hướng nhiệm vụ ngân hàng trên địa bàn thành phố trong năm 2024, ông Võ Minh Tuấn nhấn mạnh: dù triển vọng kinh tế đã có những dấu hiệu khả quan hơn song khả năng phục hồi của kinh tế trong nước và kinh tế TPHCM được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, NHNN chi nhánh TPHCM vẫn tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, trong đó tiếp tục ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực kinh doanh sản xuất, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và thành phố.

Mặc dù báo cáo từ NHNN chi nhánh TPHCM cho thấy, lãi suất cho vay đã giảm mạnh nhưng các doanh nghiệp cũng kiến nghị ngân hàng giảm thêm lãi vay để chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ông Phan Đình Tuệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM cho biết, do tình hình suy giảm tiêu dùng toàn cầu nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó khăn. Suy giảm tiêu dùng trong năm 2023, cộng với áp lực lãi suất cao đã khiến doanh nghiệp suy kiệt. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn đối mặt với những khó khăn về áp lực trả nợ, thiếu hụt tài sản đảm bảo thế chấp vay vốn mới...

“Thực tế hiện nay, doanh nghiệp không dám vay vốn ngân hàng để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh dù thủ tục để tiếp cận vốn vay đã được cải thiện, ngân hàng cũng đang đi tìm khách hàng có nhu cầu vay vốn để cho vay. Vì vậy, ngân hàng cần tiếp tục chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp bằng cách hy sinh một phần lợi nhuận để giảm thêm lãi vay cho các doanh nghiệp. Hiện mặt bằng lãi vay đã giảm so với đầu năm 2023, song để có thể vực dậy thị trường, doanh nghiệp cần thêm sự chung tay chia sẻ từ ngân hàng”, ông Tuệ đề nghị.

Tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao sự nỗ lực của ngành ngân hàng TPHCM, khi kết thúc năm 2023, tín dụng trên địa bàn TPHCM tăng trưởng 9,77% so với cuối năm 2022. Tuy mức tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm trước nhưng phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế tại TPHCM và quan trọng hơn là cơ cấu tín dụng tại TPHCM, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ trọng tâm của TPHCM. Đây cũng là điểm sáng của ngành ngân hàng thành phố trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Dũng cho biết, năm nay TPHCM xác định chủ đề công tác của năm là Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Trong vai trò là trung gian thanh toán cho nền kinh tế, hệ thống ngân hàng tại TPHCM chung tay, sát cánh cùng TP và các sở ngành triển khai thực hiện tốt hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn, gắn với chuyển đổi số ngành ngân hàng để làm sao mang lại tiện ích tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động giao dịch với chính quyền cũng như trong tiếp cận vốn ngân hàng.

Bên cạnh đó, TPHCM đang tập trung triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực để sớm xây dựng thành công Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế TPHCM. Do đó, ngành ngân hàng cần quan tâm, có các chính sách hỗ trợ liên quan đến hoạt động này. Bên cạnh đó, NHNN có chính sách điều hành tỷ giá phù hợp, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn gia tăng kim ngạch xuất khẩu, từ đó góp phần hỗ trợ tổng cầu GRDP của thành phố phục hồi nhanh hơn, hướng đến đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP 7,5-8% trong năm 2024.

HẠNH NHUNG