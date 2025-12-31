Ngập tràn không khí đón chào năm mới 2026

Tối 31-12, người dân khắp cả nước đổ ra đường vui chơi, chào đón năm mới 2026.

Tối 31-12, dù trời giá rét nhưng đông đảo người dân Hà Nội đã có mặt tại nhiều khu vực, đặc biệt là xung quanh hồ Hoàn Kiếm để đón chào năm mới 2026. Điểm nhấn của năm nay là sự kết hợp giữa chương trình Countdown 2026 diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với chủ đề “Mở kết nối thật” và các trận địa pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn.

Người dân Hà Nội đến thưởng thức chương trình Countdown 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Tại TP Huế, đông đảo người dân và du khách cùng đổ về Quảng trường Văn hóa Thể thao thưởng thức chương trình "Hue Countdown 2026" mang chủ đề "Tết tưng bừng – Mừng gắn kết".

Người dân và du khách đổ về Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế chào đón năm mới 2026

Khác với những năm trước, Countdown Tết Dương lịch 2026 lần đầu được TP Huế tổ chức tại địa điểm mới là Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế. Đây là công trình vừa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, được đầu tư gần 200 tỷ đồng ngay ở trung tâm TP Huế.

Theo ghi nhận, chương trình "Hue Countdown 2026" được dàn dựng công phu với sân khấu ngoài trời, hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại đã mang đến không gian lễ hội sôi động chào đón năm mới đầy phấn khởi giữa lòng Cố đô Huế.

Tại tỉnh Khánh Hòa, ngay từ chiều tối cuối năm, hàng chục ngàn người dân và du khách đã đổ về khu vực phường Nha Trang để chờ đón thời khắc giao thừa.

Lực lượng CSGT bố trí nhiều tổ chốt trên các tuyến đường dẫn về Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Ảnh: HIẾU GIANG

Từ khoảng 18 giờ, lượng người tập trung đông khiến nhiều tuyến đường trung tâm ùn ứ kéo dài. Các phương tiện di chuyển chậm, dưới sự điều tiết của lực lượng CSGT.

Tại Quảng trường 2 tháng 4 chỉ cho người đi bộ vào khu vực tổ chức chương trình đếm ngược (countdown). Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ được bố trí khắp nẻo đường để bảo đảm an ninh trật tự và hướng dẫn người dân.

Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia chương trình đếm ngược tại Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Bên trong khu vực tổ chức sự kiện, hàng ngàn người dân và du khách tập trung quanh Tháp Trầm Hương và sân khấu countdown.

Càng về khuya, không khí càng sôi động, dòng người tiếp tục đổ về ngày một đông. Nhiều gia đình, nhóm bạn thong thả dạo phố, chụp ảnh, tận hưởng không gian rực rỡ ánh sáng và âm nhạc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong đêm 31-12, khu vực Nha Trang trời mát, nhiệt độ khoảng 22 độ C, nhiều mây nhưng không mưa, thuận lợi cho người dân và du khách xuống phố vui chơi, đón năm mới.

Sân khấu chương trình chào đón năm 2026 đầy màu sắc. Ảnh: HIẾU GIANG

Nhiều du khách quốc tế cũng vui vẻ hòa mình vào không khí đêm cuối năm.

Ông Andrea (quốc tịch Ý) cho biết, đây là lần đầu đến Việt Nam. Ông rất ấn tượng khi được trực tiếp trải nghiệm không khí chào năm mới sôi động, thân thiện tại phố biển Nha Trang.

Nhiều du khách nước ngoài theo dõi chương trình countdown. Ảnh: HIẾU GIANG

Hàng ngàn người cùng giơ điện thoại, bật đèn flash để khuấy động không khí chương trình. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Phó Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa), cho biết nhu cầu du lịch đến địa phương trong dịp đầu năm 2026 có xu hướng tăng. Công suất phòng tại nhiều khách sạn ven biển và khu vực Bãi Dài đạt trên 90%.

Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa ước đón 16,4 triệu lượt khách, tăng 14,4% so với năm trước, doanh thu du lịch đạt khoảng 66.700 tỷ đồng. Năm 2026, ngành du lịch địa phương phấn đấu đón hơn 18,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế trên 6 triệu lượt, doanh thu khoảng 77.073 tỷ đồng.

Tối 31-12, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi chào năm mới 2026” tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành) và Quảng trường 16-3 (phường Kon Tum).

Chương trình nghệ thuật tổ chức tại phường Kon Tum. Ảnh: NC

Tại phường Cẩm Thành, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng biển lớn”, đã tái hiện vẻ đẹp biển đảo và con người Quảng Ngãi, tôn vinh bản sắc văn hóa, lịch sử cùng những công trình mới, khu kinh tế, khu công nghiệp đang vươn mình trong không gian đổi mới, qua đó lan tỏa khát vọng xây dựng Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp.

Tại phường Kon Tum, chương trình nghệ thuật “Hơi thở đại ngàn” đã khắc họa đậm nét không gian văn hóa đại ngàn, sự giao hòa giữa núi rừng và biển cả, phản ánh sinh động diện mạo và bản sắc của tỉnh Quảng Ngãi.

Chương trình nghệ thuật tại phường Kon Tum. Ảnh: NC

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, người dân Quảng Ngãi vui tươi đến các điểm tổ chức chương trình nghệ thuật để thưởng thức văn nghệ. Khi những giai điệu ngân lên, nhiều gia đình lặng lẽ ngồi bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc sum vầy.

Người dân đến Quảng trường 16-3 xem biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: NC

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông qua các chương trình nghệ thuật chào đón năm mới, lãnh đạo tỉnh mong muốn mang niềm vui đến gần hơn với mỗi gia đình, để người dân được thưởng thức văn hóa, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, con người và không gian phát triển của Quảng Ngãi, từ đó tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, chung sức xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.

HIẾU GIANG - HỮU PHÚC - MINH KHANG - TRƯƠNG QUÂN - VĂN THẮNG