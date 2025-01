Ngày 26-1: Cả nước xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 47 người

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa cho biết, trong ngày 26-1, toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 47 người. Trong đó, 52 vụ xảy ra trên đường bộ, 1 vụ xảy ra trên đường sắt.

Công an đang tiến hành thổi nồng độ cồn

So với ngày cùng kỳ năm 2024, tai nạn giao thông đã giảm 30 vụ, giảm 18 người chết, giảm 20 người bị thương. Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mật độ phương tiện tham gia giao thông trong ngày đã giảm, các tuyến đường trở nên thông thoáng hơn, tuy nhiên số lượng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều.

Cụ thể, trong ngày 26-1, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.855 trường hợp vi phạm; tạm giữ 74 xe ô tô, 2.618 xe mô tô; tước 344 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 818 trường hợp.

So với ngày hôm qua, 25-1, các vi phạm về chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, quá tải trọng… đã giảm, riêng vi phạm nồng độ cồn bị xử lý lại có 2.106 trường hợp, tăng gần 200 trường hợp.

Về tình hình giao thông trên các tuyến đường cao tốc, hệ thống giám sát của các đội thanh tra, kiểm soát giao thông đã ghi nhận gần 300 trường hợp vi phạm. Cơ quan chức năng đã dừng lập biên bản, gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện để xử lý.

MINH ANH