Ngày 3-12: Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Phiên họp Quốc hội, sáng 1-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, ngoài chương trình kỳ họp đã thông qua trước đó, chương trình kỳ họp bổ sung nhiều nội dung, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Cụ thể, vào chiều 3-12, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe Chính phủ trình các tờ trình về: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; 2 dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ngày sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung này.

Chiều 4-12, các đại biểu Quốc hội nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế. Sau đó, nội dung này được các đại biểu thảo luận ở tổ.

Chiều 11-12, trước khi bế mạc kỳ họp, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Quốc hội dự kiến thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về việc bổ sung bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 - nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa)...

