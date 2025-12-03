Ngày 4-12: Truyền hình trực tiếp phiên thảo luận về công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội

Ngày mai, 4-12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội.

Các đại biểu dự họp Quốc hội ngày 3-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng với đó, Quốc hội cũng thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Phiên thảo luận được được truyền hình, phát thanh trực tiếp cho cử tri, nhân dân cả nước theo dõi.

Cũng trong ngày 4-12, Quốc hội nghe tờ trình và thẩm tra dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 nội dung này.

* Ngày 3-12, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe các báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Các đại biểu Quốc hội cũng nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn. Những nội dung này sau đó được Quốc hội thảo luận ở hội trường.

Đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; quản lý thuế; điều hành tín dụng; xử lý nợ xấu; công tác điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát; phát triển điện lực; quản lý thị trường; phòng, chống xâm hại trẻ em; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra; kiểm toán hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truy tố; hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm toán và việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán...

Cũng trong ngày 3-12, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp; nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn trình bày báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Quốc hội cũng nghe tờ trình, thẩm tra về 3 nội dung: chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung nêu trên.

LÂM NGUYÊN