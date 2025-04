Ngày mai (17-4), nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất khai thác thử nghiệm

Ghi nhận tại công trình nhà ga T3 những ngày qua, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn đang làm việc xuyên suốt ngày đêm để hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Các khu vực sảnh chờ, quầy thủ tục, phòng soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý, bảng thông tin điện tử đều đã lắp đặt xong và đang được thử nghiệm lần cuối để đảm bảo hoạt động trơn tru.

Nhà ga T3 sẵn sàng phục vụ hành khách. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phía bên ngoài nhà ga, khu vực đường dẫn, cầu cạn hai tầng (dành cho khách đi và đến) đã được hoàn thiện cách đây 1 tuần. Cảnh quan, cây xanh, biển chỉ dẫn và các điểm đón trả khách cũng đã hoàn chỉnh. Đặc biệt, khu vực kết nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa và bãi đậu xe đã được mở rộng thông thoáng, sẵn sàng đón hành khách.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ ngày 10-4 đến nay, nhà ga T3 đã vận hành thử nghiệm nội bộ tất cả các khâu kỹ thuật, dịch vụ hành khách và an ninh hàng không. Các hệ thống như: xử lý hành lý tự động, hệ thống thang cuốn, thang máy, cầu ống lồng, máy soi chiếu, điều hòa không khí, chiếu sáng, báo cháy… đều đã vận hành ổn định.

Đặc biệt, hệ thống check-in tự động và bag-drop (quầy gửi hành lý tự động) với công nghệ hiện đại đã hoạt động thông suốt trong quy trình vận hành kiểm tra thực tế. Hệ thống thông tin hành trình bay, biển báo điện tử đa ngôn ngữ được lắp đặt ở tất cả các khu vực chính, đảm bảo giúp hành khách dễ dàng di chuyển, làm thủ tục và tìm kiếm thông tin.

Cổng kiểm tra an ninh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại diện ACV cho biết, để phục vụ chuyến bay thương mại đầu tiên, hơn 1.000 nhân sự từ lực lượng an ninh, nhân viên mặt đất, kiểm soát hành lý, điều hành sân bay… đã được bố trí luân phiên và trải qua các đợt tập huấn kỹ càng. Nhân viên tại các quầy thủ tục được huấn luyện để hỗ trợ hành khách làm quen với thiết bị hiện đại. Ngoài ra, đội ngũ hướng dẫn viên tình nguyện cũng được huy động để hỗ trợ hành khách tại các khu vực sảnh, hướng dẫn check-in, soi chiếu và lên máy bay trong tuần đầu tiên vận hành.

Theo đại diện Vietnam Airlines và Vietjet - hai hãng hàng không đầu tiên khai thác chuyến bay tại nhà ga T3, toàn bộ lực lượng nhân viên cũng đã được điều chuyển và phối hợp tập luyện cùng các đơn vị vận hành nhà ga để đảm bảo phục vụ chu đáo nhất cho hành khách.

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngày vận hành đầu tiên, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã thiết lập các vòng kiểm soát nghiêm ngặt tại tất cả các cửa ra vào, khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu và cổng lên máy bay. Các phương án phối hợp với Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng đã sẵn sàng để ứng phó kịp thời với mọi tình huống phát sinh.

Cửa soi chiếu hành lý. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công nghệ kiểm tra hành khách bằng nhận diện khuôn mặt, kiểm tra giấy tờ và vé điện tử cũng được triển khai song song để đảm bảo vừa an toàn, vừa hiện đại hóa quy trình kiểm soát.

Để tránh nhầm lẫn giữa các nhà ga, đặc biệt trong thời gian đầu vận hành song song nhà ga T1 và nhà ga T3, các hãng hàng không đã tăng cường truyền thông qua tin nhắn SMS, email, Zalo, mạng xã hội để thông báo đến hành khách về nhà ga khai thác mới. Hàng loạt pano, bảng chỉ dẫn lớn cũng được lắp đặt ở cổng vào sân bay, các tuyến đường Trường Sơn, Cộng Hòa, Trần Quốc Hoàn giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận nhà ga T3. Hành khách tham gia chuyến bay đầu tiên ngày 17-4 đều được hướng dẫn rõ ràng từ khâu đưa đón đến làm thủ tục.

Băng chuyền hành lý. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch, ngày 24-4, nhà ga T3 tiếp tục khai thác thử nghiệm các chuyến bay do Vietnam Airlines và Vietjet. Tiếp đó, vào ngày 28-4, các chuyến bay TPHCM - Hà Nội cũng sẽ vận hành để kiểm tra khả năng vận hành thực tế. Sau lễ khánh thành chính thức vào ngày 30-4, ngày 5-5 toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Vietjet sẽ chuyển sang khai thác tại nhà ga T3. Trong khi đó, các hãng hàng không khác như Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines… vẫn tiếp tục hoạt động tại T1 cho đến khi có phương án điều phối mới.

Với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có quy mô 1 tầng hầm, 4 tầng nổi, diện tích sàn hơn 112.000 m², công suất 20 triệu khách/năm. Khi đưa vào khai thác hoàn toàn, nhà ga T3 sẽ chia sẻ đáng kể áp lực quá tải của nhà ga T1, nâng tổng công suất cảng hàng không Tân Sơn Nhất lên 50 triệu lượt khách mỗi năm.

>> Một số hình ảnh nhà ga T3 trước khi đưa vào vận hành:

QUỐC HÙNG