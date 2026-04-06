Ngày mai, 7-4: Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Ngày 7-4, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự. Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tuyên thệ, phát biểu nhậm chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu các chức danh tại phiên họp Quốc hội chiều 6-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo thông cáo báo chí số 1 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Văn phòng Quốc hội (ban hành chiều 6-4), ngày mai, 7-4, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Trong đó, buổi sáng, Quốc hội họp riêng, tiến hành các thủ tục để bầu Chủ tịch nước. Từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp). Quốc hội thực hiện quy trình thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, Quốc hội họp riêng để thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Buổi chiều, sau khi ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ, từ 14 giờ 10 phút đến 14 giờ 40 phút, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), tiến hành thủ tục thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Cũng trong chiều 7-4, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 16 giờ ngày 7-4, Quốc hội họp riêng, thực hiện quy trình thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

PHAN THẢO