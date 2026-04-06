Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị ở phường Chánh Hưng

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đề nghị phường Chánh Hưng nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, gắn với đẩy mạnh chỉnh trang đô thị.

Chiều 6-4, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chánh Hưng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (mở rộng). Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tham dự.

Lãnh đạo địa phương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trong quý 1-2026, phường Chánh Hưng tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý hàng gian, hàng giả; siết chặt quản lý kinh doanh gia súc, gia cầm. Công an phường tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trong quý 2, phường Chánh Hưng rà soát, quản lý chặt hộ kinh doanh phát sinh; phối hợp cơ quan thuế kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh không đăng ký, lấn chiếm lòng, lề đường. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 04-CTrHĐ-ĐU về di dời, bố trí tái định cư, nhà ở xã hội cho các hộ dân sống ven và trên kênh rạch; thực hiện duy tu hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền phường Chánh Hưng trong thời gian qua.

Đồng chí Dương Anh Đức trao khen thưởng, biểu dương những cá nhân đóng góp tiêu biểu trong công tác bầu cử tại địa phương. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí đề nghị phường tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân; thực hiện tốt chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường giáo dục, y tế, bảo đảm an ninh trật tự.

Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh không làm theo phong trào, không chạy theo thành tích. Phường cần rà soát, rút kinh nghiệm việc triển khai mô hình phòng họp không giấy, hệ thống quản lý không giấy, nhất là trong hệ thống Đảng.

Đại diện các tổ bầu cử của phường Chánh Hưng nhận khen thưởng. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí đề nghị quan tâm công tác xây dựng Đảng, xác định phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đồng thời củng cố tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đánh giá cao quyết tâm xây dựng “phường không ma túy” đến năm 2030, đồng chí Dương Anh Đức cho rằng đây là mục tiêu khó, cần kế hoạch thực hiện bài bản, lâu dài, gắn với mục tiêu chung của thành phố để đạt kết quả thực chất.

CẨM NƯƠNG