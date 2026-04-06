Quốc hội bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Chiều 6-4, Quốc hội họp riêng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn, để tiến hành công tác nhân sự.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa, chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 6-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đó, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu làm việc và báo cáo Quốc hội kết quả kiểm phiếu.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình bày 2 dự thảo nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, đối với Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 496 đại biểu tán thành (tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 99,2% tổng số đại biểu Quốc hội). Cụ thể, theo Nghị quyết số 03/2026/QH16, các đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội gồm: ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Hồng Diên, ông Nguyễn Doãn Anh, bà Nguyễn Thị Hồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết cho các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tới Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, chiều 6-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, có 487 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 487 đại biểu tán thành (tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 97,4% tổng số đại biểu Quốc hội).

Cụ thể, theo Nghị quyết số 01/2026/QH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI có tổng cộng 18 thành viên, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 04/2026/QH16, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm các ông, bà: Lâm Văn Mẫn, Phan Chí Hiếu, Phan Văn Mãi, Lê Tấn Tới, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Đông, Lê Thị Nga, Lê Quang Mạnh, Hoàng Duy Chinh, Vũ Hải Hà.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông sau đó thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các nghị quyết về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao nghị quyết cho các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cũng trong chương trình làm việc chiều 6-4, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày 3 tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu các chức danh tại phiên họp Quốc hội chiều 6-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết để bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 493 đại biểu tán thành (tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 98,6% tổng số đại biểu Quốc hội). Tiếp đó, Quốc hội bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Các đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM bỏ phiếu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tiếp tục quy trình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày 3 dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI; Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, đối với Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 493 đại biểu tán thành (tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 98,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, danh sách Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội khóa XVI gồm: ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Đối với Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có 481 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 481 đại biểu tán thành (tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 96,2% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đối với Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó 485 đại biểu tán thành (tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 97% tổng số đại biểu). Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Nghị quyết số 02/2026/QH16, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

ANH PHƯƠNG