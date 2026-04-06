Tiểu sử đồng chí Trần Thanh Mẫn

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII, XIV

- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV

- Bí thư Đảng ủy Quốc hội (từ 1-2025)

- Chủ tịch Quốc hội (từ 20-5-2024)

- Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia (từ 6-2025)

- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 22-5-2024)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV, XVI

● Tháng 7-1979 – 9-1980:

Cán bộ Ban Trường học Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước đây).

● Tháng 10-1980 – 12-1982:

Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành, sau đó là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước đây).

● Tháng 1-1983 – 12-1987:

Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành (trước đây); đại biểu HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (trước đây).

● Tháng 1-1988 – 6-1994:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang (trước đây), sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học Cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy.

● Tháng 7-1994 – 11-1999:

Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

● Tháng 12-1999 – 12-2003:

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

● Tháng 1-2004 – 3-2008:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (từ 4-2006), Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy (trước đây), đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.

● Tháng 3-2008 – 12-2010:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

● Tháng 1-2011 – 9-2015:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII TP Cần Thơ.

● Tháng 10-2015 – 3-2016:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII (từ 1-2016); Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII TP Cần Thơ.

● Tháng 4-2016 – 6-2017:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị TP Cần Thơ.

● Tháng 7-2017 – 5-2018:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

● Tháng 6-2018 – 9-2019:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

● Tháng 9-2019 – 4-2021:

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII. Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

● Tháng 5-2021 – 5-2024:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia (4-2021 – 7-2021). Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam khóa XV và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Lào (từ 11-2021).

● Ngày 2-5-2024:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

● Ngày 20-5-2024:

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

● Ngày 22-5-2024:

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

● Ngày 24-1-2025:

Quyết định số 1893-QĐNS/TW của Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

● Tháng 6-2025:

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

● Ngày 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

● Ngày 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

● Tháng 3-2026:

Được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

● Ngày 6-4-2026

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

SGGP