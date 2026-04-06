Gìn giữ dấu ấn Bác Hồ trên đất bạn Lào

Từ cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), chuyến xe đưa chúng tôi vượt gần 250km trên quốc lộ 9 để đến tỉnh Savannakhet (Lào) giữa cái nắng bỏng rát của mùa khô. Nhưng cái khắc nghiệt của thời tiết dường như không làm vơi đi sự rộn rã, hân hoan của đông đảo đồng bào Việt Nam đang sinh sống trên đất bạn Lào, khi họ cùng chờ đón thời khắc công trình tu bổ Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành.

Nhớ Người bên dòng Mê Kông

Nằm bên dòng Mê Kông, Savannakhet là trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa lớn của đất nước triệu voi. Nơi đây cũng từng ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trở lại những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, vào tháng 6-1929, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó mang bí danh Thầu Chín, đang hoạt động tại vùng Đông Bắc Thái Lan. Từ Mukdahan, Người bí mật vượt sông Mê Kông sang thị xã Savannakhet để khảo sát tình hình, tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho cộng đồng người Việt và nhân dân địa phương; đặt nền móng cho phong trào cách mạng ở khu vực.

Để ghi nhớ công ơn và bày tỏ lòng thành kính đối với Người, năm 2013, Chính phủ và nhân dân Lào đã xây dựng Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet. Hơn 10 năm sau, khi một số hạng mục dần xuống cấp, UBND TPHCM quyết định tu bổ, tôn tạo khu di tích. Sau gần 6 tháng thi công, công trình chính thức khánh thành vào ngày 2-4, thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng người Việt tại Savannakhet.

Nổi bật trong dòng người đổ về khu di tích từ sáng sớm là đông đảo học sinh Trường phổ thông Hữu nghị Lào - Việt Nam, tỉnh Savannakhet. Trong tà áo dài truyền thống, cô Trần Thị Dậu đưa học sinh lớp 11 đến dự lễ khánh thành. Là thế hệ thứ ba trong gia đình sinh sống trên đất Lào, tuổi thơ của cô gắn với Trường Thống Nhất, với những bài thơ, những bức ảnh về Bác Hồ. Nhưng phải đến năm 2015, khi nhận học bổng sang Việt Nam học tập và được vào Lăng viếng Bác, cô Dậu mới thực sự xúc động đến rơi nước mắt khi xem những thước phim tư liệu về cuộc đời giản dị và sự hy sinh lớn lao của Người.

Cô Trần Thị Dậu đưa học sinh đến tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet

Sau khi trở lại Lào giảng dạy tiếng Việt từ năm 2019, cô Trần Thị Dậu thường xuyên lồng ghép những câu chuyện về Bác trong các bài học, để các em học sinh sinh ra và lớn lên trên đất bạn hiểu sâu sắc hơn về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mình. “Khu di tích được tôn tạo đẹp hơn, tôi tin các em sẽ càng hứng thú khi tìm hiểu về cuộc đời và tấm gương của Bác”, cô Dậu nói.

Cùng chung niềm hân hoan, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, người đã gắn bó với đất Lào hơn 20 năm, chia sẻ, vì quê hương Quảng Trị giáp Lào nên từ nhỏ chị đã có sự gần gũi, thân thương với người Lào và mảnh đất bên kia biên giới. Chọn Savannakhet làm quê hương thứ hai để sinh sống, chị và những người Việt Nam tại đây cảm thấy tự hào khi Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh được tu bổ khang trang.

Không chỉ có đồng bào Việt, anh Imphama (ngụ thành phố Kaysone Phomvihane) cũng có mặt tại khu di tích để tham quan. Sống gần gũi với cộng đồng người Việt, anh biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành nhiều tình cảm cho văn hóa Việt Nam. Anh chia sẻ, bản thân dành niềm kính trọng với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Chủ tịch Kaysone Phomvihane, những vị lãnh tụ vĩ đại của 2 dân tộc anh em.

Biểu tượng của tình hữu nghị

Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet không chỉ là nơi thể hiện tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân hai nước đối với Người, mà còn là không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa, lịch sử có ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên, cộng đồng người Việt tại Lào, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Theo bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, cùng với 4 đài tưởng niệm khác trên địa bàn, Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên đón các đoàn lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân đến dâng hoa, dâng hương. Nhiều trường học, hội đoàn cũng tổ chức cho học sinh, hội viên đến báo công với Bác vào các dịp lễ lớn. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, xây dựng cộng đồng vững mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho rằng, Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet là nơi nhắc nhớ các thế hệ người Việt Nam và Lào về tình hữu nghị đoàn kết, son sắt, thủy chung giữa hai dân tộc; đồng thời thể hiện mối gắn bó giữa tỉnh Savannakhet với TPHCM và các địa phương Việt Nam. Công trình cũng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Lào; là điểm kết nối các tuyến du lịch lịch sử, giao lưu văn hóa giữa hai địa phương.

Đứng trước công trình khang trang, những người con đất Việt không giấu được niềm xúc động, tự hào. Cùng với những người bạn Lào anh em, đồng bào ta có thêm một địa chỉ để tưởng nhớ Bác, để nhắc nhau gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc. Giữa dòng Mê Kông, dấu ấn một thời hoạt động cách mạng của Bác Hồ vẫn đang được gìn giữ từng ngày…

Tiếp tục phối hợp gìn giữ, phát huy giá trị di tích lịch sử Trước thềm lễ khánh thành công trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã có cuộc hội kiến với đồng chí Daovone Xaysouliene, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet và đồng chí Somsaad Ounsida, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Khammouane. Tại các buổi hội kiến, lãnh đạo 2 tỉnh Savannakhet và Khammouane cho biết, việc cả hai địa phương đều có các di tích, đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng để các bên phối hợp gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, qua đó góp phần duy trì, kế thừa truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, tiếp tục bồi đắp tình hữu nghị giữa hai nước cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Savannakhet và tỉnh Khammouane đối với các di tích, đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

THU HOÀI