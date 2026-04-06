Đại biểu Quốc hội khóa XVI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
SGGPO
Sáng 6-4, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".
Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".