Sáng 6-4, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ảnh: VIẾT CHUNG

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".

ANH PHƯƠNG - ĐỖ TRUNG