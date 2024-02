Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 - Bản hòa âm đất nước

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 sẽ có chủ đề "Bản hòa âm đất nước"

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 sẽ giới thiệu những di sản thi ca quý báu trong kho tàng thi ca 54 dân tộc Việt Nam, những tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ dân tộc hoặc tác phẩm viết về các thiên nhiên, vùng đất, con người các dân tộc Việt Nam.

Chủ đề Bản hòa âm đất nước được lựa chọn trên tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Các sự kiện chính sẽ diễn ra trên trục thần đạo của Hoàng thành Thăng Long, chiếu từ cửa Đoan Môn đến Cột Cờ Hà Nội.

Đạo diễn Lê Quý Dương tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách tổng đạo diễn. Đêm thơ Nguyên Tiêu diễn ra đêm rằm tháng Giêng. Đạo diễn giải thích vầng trăng được chọn làm ngôn ngữ thiết kế không gian mỹ thuật. Cổng thơ là những vầng trăng non uốn lượn trên hành trình tròn đầy vào đúng ngày rằm. Bước qua cổng thơ là đường thơ được trang trí bằng những mầm lá non cách điệu, với họa tiết trên trang phục của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Trên mỗi mầm lá viết 1 câu thơ hay do ban tổ chức tuyển chọn.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, ông hào hứng chờ đợi sự hiện diện của các nhà thơ bước về từ núi cao

Tổng cộng sẽ có 54 câu thơ, tương ứng với con số 54 dân tộc. Trên đỉnh cây thơ là một nửa vầng trăng, bên dưới là 54 câu đố thơ được treo trên cành cây... Điểm đến cuối cùng là sân khấu chính - một vầng trăng trọn vẹn, kết thúc hành trình của vầng trăng non từ cổng thơ đến nơi diễn ra đêm thơ.

Trên chính giữa - trục thần đạo, ban tổ chức tiếp tục xây dựng không gian Nhà ký ức. Đây là nơi trưng bày kỷ vật, hiện vật, tác phẩm của 12 nhà thơ tiêu biểu, đứng đầu là nhà thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 11 nhà thơ người dân tộc đã đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật. Nhà ký ức mang hình dáng kiến trúc một ngôi nhà dài của đồng bào Tây Nguyên.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 sẽ diễn ra từ 14 đến 16 tháng Giêng. Từ ngày 14, công chúng bắt đầu tham quan Nhà ký ức, đường thơ, tham gia trò chơi đố thơ, các buổi giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoạt động của một số câu lạc bộ thơ trong các quán thơ. Ngày rằm tháng Giêng là chính hội Ngày thơ Việt Nam. Đêm thơ Bản hòa âm đất nước có khoảng 20 tiết mục.

Nhà thơ Trần Hữu Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tiết lộ, tiết mục mở màn là biểu diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc Mường do các nghệ sĩ tỉnh Hòa Bình thực hiện quanh 22 đài đuốc. Cùng với các tiết mục sân khấu hóa, người tham dự Ngày hội thơ cũng sẽ được thưởng thức thơ của 16 tác giả trong nước và quốc tế sẽ do tác giả trực tiếp đọc thơ hoặc được các nhà thơ, nghệ sĩ ngâm thơ trình bày.

Nhiều tên tuổi quen thuộc có thơ cất lên như Nông Quốc Chấn, Dương Khâu Luông (dân tộc Tày), Lò Ngân Sủn (dân tộc Giáy), Pờ Sảo Mìn (dân tộc Pa Dí), Lý Hữu Lương (dân tộc Dao), Kiều Mai Ly (dân tộc Chăm), Thạch Đờ Ni (dân tộc Khmer)...



MAI AN