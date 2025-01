Ngày thứ hai metro thu phí: Không còn vé viết tay

Chiều 22-1, Giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị TPHCM Lê Minh Triết cho biết, ngày đầu tiên metro thu phí có 44.436 lượt người đi. So với thứ 3 tuần trước (14-1) là 52.444, giảm 15%. So với sản lượng Sở GTVT dự báo và đặt hàng trước đây là 38.939, vượt hơn 14%.

Hành khách dễ dàng trả phí qua App không dùng tiền mặt. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ông Triết, ngày thứ hai sau khi metro chính thức bán vé và đi vào vận hành thương mại, tình hình hoạt động tại các ga ổn định hơn so với ngày đầu tiên. Lượng hành khách đa phần là người đi làm, học sinh, sinh viên và một số người đi trải nghiệm. So với ngày đầu tiên, lượng khách xếp hàng mua vé tại các quầy đã giảm, nhờ nhiều người sử dụng vé tháng hoặc ứng dụng HCMC Metro để mua vé trực tuyến (Hệ thống in vé giấy QR code có sẵn). Không còn tình trạng mua vé viết tay như ngày đầu tiên (do hệ thống quá tải).

Thời gian di chuyển các chuyến tàu được điều phối đúng giờ, đảm bảo tần suất khởi hành như kế hoạch. Nhân viên tại các nhà ga hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn hành khách cách sử dụng vé QR và ứng dụng. Hệ thống thông báo tại các ga và trên tàu hoạt động ổn định, giúp hành khách dễ dàng theo dõi hành trình.

Vé giấy QR code. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tuy nhiên, một số hành khách lớn tuổi hoặc ít sử dụng điện thoại cảm ứng vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng vé QR hoặc mua vé trên ứng dụng.

Hành khách đi metro. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị TPHCM khuyến khích hành khách sử dụng ứng dụng HCMC Metro để mua vé trực tuyến, tránh việc xếp hàng tại các quầy. Bên cạnh đó, hành khách lưu ý giờ tàu để tránh tình trạng tập trung đông tại một số ga trung tâm vào giờ cao điểm.

QUỐC HÙNG