Nghệ An kêu gọi hỗ trợ xây dựng hơn 15.000 ngôi nhà cho người nghèo

Ngày 4-2, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Tham dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo ban ngành Trung ương, địa phương.

Trong giai đoạn 2020 - 2022, toàn tỉnh Nghệ An đã huy động xây dựng và sửa chữa được hơn 4.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 177 tỷ đồng. Mặc dù vậy, đến nay toàn tỉnh vẫn còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo, trong đó có 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở.

Chính vì vậy, nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2023), tỉnh Nghệ An tiếp tục phát động chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo. Sau khi phát động, trong ngày 4-2 đã có 115 đơn vị, cá nhân ủng hộ chương trình để xây dựng 10.131 căn nhà, với số tiền gần 518 tỷ đồng, mức bình quân 50 triệu đồng/nhà.

Tỉnh Nghệ An tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp cho chương trình. Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về Sở LĐTB-XH Nghệ An, số tài khoản: 51810009556868 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An.