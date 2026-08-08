Nghệ An: Khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến tỉnh lộ 543D

Chiều 8-8, Thiếu tá Trần Danh Hoà, Phó trưởng Công an xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An), cho biết, đơn vị đã phối hợp với UBND xã cùng cơ quan chức năng kịp thời khắc phục điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543D, thông tuyến cho người dân đi lại thuận tiện.

Sau nhiều nỗ lực khắc phục, điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543D đã được thông tuyến

Video: Người dân ghi lại thời điểm sạt lở đất đá tràn xuống lòng đường

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài tại xã Mường Típ gây sạt lở nhiều điểm, đất đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sáng 8-8, trên tỉnh lộ 543D, đoạn qua bản Xốp Típ, đất đá từ vách núi cao sạt xuống lòng đường, gây chia cắt, ách tắc giao thông.

Đất đá sạt lở tràn xuống chắn ngang tỉnh lộ 543D

Ngay sau khi phát hiện sạt lở, Công an xã Mường Típ phối hợp UBND xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai lực lượng đến hiện trường, căng dây, đặt biển cảnh báo, chốt chặn khu vực nguy hiểm và dọn dẹp đất đá. Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân, phương tiện di chuyển theo các tuyến đường khác để bảo đảm an toàn.

Công an xã Mường Típ căng dây khu vực để thu dọn đất đá tại hiện trường

Công an xã Mường Típ cũng tham mưu cho UBND xã trưng dụng máy móc của đơn vị đang thi công công trình trụ sở công an xã trên địa bàn, nhanh chóng đến khu vực hiện trường (cách khoảng 7km) dọn dẹp đất đá, khơi thông đoạn đường bị ách tắc.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đoạn đường bị ách tắc cơ bản đã được lưu thông trở lại.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, tuyến đường cơ bản đã thông suốt

Lập biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm bên tỉnh lộ 543D

Hiện xã Mường Típ vẫn có mưa, khu vực vừa khắc phục và một số điểm trên vách núi còn tiềm ẩn nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở xuống tỉnh lộ 543D. Công an xã tiếp tục đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Công an xã Mường Típ cảnh báo người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

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