Lâm Đồng: Sập tường resort ở Mũi Né , 2 công nhân thương vong

Một bức tường cao hơn 3m bất ngờ đổ sập tại công trường ở Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), khiến 1 công nhân tử vong, 1 người bị thương nặng.

Chiều 8-8, ông Trần Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên công trường dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, một nhóm công nhân đang thi công hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc dự án, đoạn qua phường Mũi Né, bức tường cao hơn 3m của một resort gần đó đổ sập. Hai công nhân bị bức tường đè trúng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

Vụ việc khiến 1 công nhân tử vong, người còn lại bị thương nặng ở chân. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để cứu hộ, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và điều tiết giao thông qua khu vực.

Vụ việc khiến 2 người thương vong

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) có chiều dài gần 4,9km, tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục nâng cấp nền, mặt đường, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, vỉa hè, điện chiếu sáng và cây xanh, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông trên trục du lịch quan trọng của Mũi Né.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tình trạng thi công kéo dài gây nhiều khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và du khách khi lưu thông qua tuyến đường. Lực lượng chức năng địa phương từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông trên tuyến, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn.

TIẾN THẮNG