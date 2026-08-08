Nắng nóng có thể kéo dài ở Bắc bộ và Trung bộ

Chiều 8-8, Bắc bộ và Trung bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ; nắng nóng sẽ gia tăng trong những ngày tới. Trong khi đó, tại TPHCM, một số xã, phường phía Tây Bắc có mưa trong chiều cùng ngày.

Sau chuỗi ngày mưa, nắng nóng tái xuất tại Hà Nội từ chiều 8-8, nền nhiệt tăng dần. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 8-8, khu vực Bắc bộ và Trung bộ (từ Thanh Hóa đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện nắng nóng cục bộ. Đợt nắng nóng này gia tăng trong những ngày tới, có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo đó, lúc 13 giờ cùng ngày, nhiệt độ tại một số trạm đo vượt 35 độ C: Bắc Mê (Tuyên Quang) 37 độ C, Ninh Bình 36,6 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 36,4 độ C và Ba Tơ (Quảng Ngãi) 35,6 độ C. Độ ẩm phổ biến 65%-75%.

Dự báo ngày mai, 9-8, khu vực Đông Bắc bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm phổ biến 60%-65%.

Khu vực Tây Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Ngày 10-8, Bắc bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc tỉnh Sơn La) và từ Thanh Hóa đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 55%-60%. Thời gian có nhiệt độ cao từ 11 giờ đến 17 giờ.

Từ ngày 14 đến 15-8, nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có khả năng dịu dần; tại Trung bộ khả năng vẫn kéo dài.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, chiều 8-8, mây dông phát triển mạnh, gây mưa tại một số xã, phường phía Tây Bắc TPHCM, chủ yếu ở khu vực Bình Dương trước đây.

Sau đó, vùng mưa mở rộng sang các khu vực lân cận, bao gồm Dầu Tiếng. Mây dông từ Tây Ninh cũng mở rộng về phía TPHCM, gây mưa tại khu vực Củ Chi và Bến Cát. Mưa có thể kèm lốc, gió giật mạnh. Trung tâm TPHCM ít khả năng có mưa vào tối 8-8.

Mây phát triển ở Nam bộ và cao nguyên Trung bộ. Ảnh chụp lại màn hình mây vệ tinh lúc 17 giờ ngày 8-8. Nguồn: Zoom Earth

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, chiều 8-8, áp thấp nhiệt đới hình thành trên vịnh Bắc bộ đã di chuyển ngược theo hướng Đông Đông Nam ra khơi xa, tiến về phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc). Dự báo trong ngày 9-8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển hướng Đông Đông Nam với tốc độ 10-15km/giờ, đến vùng ven biển phía Đông Nam của đảo Hải Nam và suy yếu thành vùng áp thấp. Cơ quan khí tượng cho biết, áp thấp nhiệt đới này không ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam. Họa đồ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới chiều 8-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

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