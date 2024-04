Nghệ An: Phá vụ vận chuyển pháo nổ cực lớn, thu giữ 1,4 tấn pháo

Ngày 3-4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án vận chuyển pháo nổ trái phép cực lớn, bắt 2 đối tượng, thu giữ 1,4 tấn pháo hoa nổ.

Hai đối tượng (mặc thường phục) và tang vật vụ án. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Qua nắm tình hình, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ từ tỉnh Gia Lai về Nghệ An và đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Với quyết tâm triệt xóa đường dây này, Công an thị xã đã báo cáo và được lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 29-3, trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai), Công an thị xã Hoàng Mai chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1990, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku) và Huỳnh Thanh Sơn (sinh năm 1994, trú thị trấn Kbang, huyện Kbang, cùng tỉnh Gia Lai) về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Qua kiểm tra xe tải BKS 51D-xxx lực lượng công an phát hiện 1,4 tấn pháo hoa nổ các loại.

DUY CƯỜNG