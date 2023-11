Đắk Lắk: Bắt đối tượng vận chuyển gần nửa tấn pháo nổ đi tiêu thụ

Vận chuyển gần nửa tấn pháo nổ đi tiêu thụ, Nguyễn Sỹ Hùng bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 6-11, tin từ Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa bắt vụ vận chuyển gần 500kg pháo nổ.

Trước đó, qua nắm tình hình, khoảng 4 giờ ngày 4-11, đội Cảnh sát kinh tế, ma túy, phối hợp với đội CSGT và Công an thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 74K-5835 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thùng xe tải chứa 150 hộp vuông có ký hiệu số 36, 120 hộp vuông có ký hiệu số 49 đều có chữ nước ngoài, với khối lượng gần 500kg. Tài xế xe tải là Nguyễn Sỹ Trường (26 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) người đi cùng là Nguyễn Sỹ Hùng (31 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Sỹ Hùng khai nhận, trước đây, Hùng quen biết với một người Lào, nên tháng 2-2023 đã mua pháo từ người này đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Mỗi hộp pháo Hùng lời từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. Mới đây, do có người ở Đắk Lắk hỏi mua nên Hùng nhờ Trường chở hàng đi và sẽ trả công 2 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thị trấn Ea Đrăng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Ea H’Leo đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Sỹ Hùng về hành vi mua bán pháo nổ và đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.