Phòng triển lãm trưng bày hơn 60 tác phẩm nghệ thuật tranh cát, trong đó có gần 20 tác phẩm thư pháp mang ý nghĩa tìm đến sự bình an, hạnh phúc và yêu thương mọi người.

Sáng 24-6, tại số 68/23 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12 (quận Gò Vấp), Nghệ nhân ưu tú, Kỷ lục gia ASEAN Trần Thị Hoàng Lan (Nghệ nhân Ý Lan) đã khai mạc phòng triển lãm tranh cát chủ đề "Bình an, hạnh phúc". Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật tranh cát.

Phòng triển lãm trưng bày hơn 60 tác phẩm nghệ thuật tranh cát, trong đó có gần 20 tác phẩm thư pháp mang ý nghĩa tìm đến sự bình an, hạnh phúc và yêu thương mọi người. Các tác phẩm thư pháp cát được Nghệ nhân Ý Lan dày công nghiên cứu, thể hiện qua những nét vẽ cát, tạo sự kết dính của từng câu, từng từ và hình ảnh ý nghĩa trên từng tác phẩm.

Theo Nghệ nhân Ý Lan, triển lãm tranh cát chủ đề "Bình an, hạnh phúc" là sự trở lại của chị sau 4 năm vắng bóng. Các tác phẩm thư pháp cát về bài thơ Sống, Bình an, Hạnh phúc, Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy…, đều chứa đựng thông điệp gửi đến công chúng về giá trị của cuộc sống bình an, hạnh phúc.