Nghệ sĩ piano Nguyễn Bích Trà tái ngộ khán giả TPHCM

Chương trình hòa nhạc đặc biệt được thực hiện nhằm vinh danh hai nhà soạn nhạc lớn của thế giới là Sergei Rachmaninov (1873-1943) và Sergei Prokofiev (1891-1953).

Sự nghiệp của nhà soạn nhạc Sergei Prokofiev đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong nền âm nhạc cổ điển thế kỷ 19. Những di sản nghệ thuật to lớn của ông luôn trường tồn theo thời gian. Đặc biệt, câu chuyện cổ tích giao hưởng dành cho trẻ em của ông: Peter và chó sói (Peter and the Wolf) luôn là một trong những tác phẩm kinh điển được biểu diễn và nghe nhiều nhất trên thế giới cho đến ngày nay.

Sergei Rachmaninov ngoài vai trò nhà soạn nhạc nổi tiếng còn là một nghệ sĩ piano huyền thoại. Trong đó, dấu ấn Rachmaninov được ghi nhận khi ông sáng tác Piano Concerto số 3 cung Rê thứ, op. 30 vào mùa hè năm 1909 và biểu diễn độc tấu piano tại TP New York, tác phẩm nổi tiếng nhanh chóng và được giới chuyên môn nhận định là có kỹ thuật rất phức tạp và vô cùng hấp dẫn...

Mở màn chương trình hòa nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm Bình minh nhịp phố của nhạc sĩ Trọng Đài. Đây là một tác phẩm mới của ông, phù hợp với không khí sáng tạo mới mẻ của hai nhà soạn nhạc người Nga trong chương trình. Ngay sau đó, nghệ sĩ piano nổi tiếng Nguyễn Bích Trà, người đã thành danh tại châu Âu, sẽ trình tấu bản Piano Concerto số 3 của Rachmaninov. Sinh ra ở Việt Nam, nghệ sĩ piano Nguyễn Bích Trà xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng tại Nhà hát lớn Hà Nội khi mới 10 tuổi và từ đó, cô đã tiếp tục biểu diễn tại các địa điểm danh tiếng ở Anh, Tokyo, Hồng Công và các nơi khác với các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới.

Ngoài ra, khán giả cũng được thưởng thức bản Concerto cho violin số 1 cung Rê trưởng của Prokofiev với sự trình tấu của nghệ sĩ violin Jeon Minh. Tác phẩm gây ấn tượng mạnh bởi năng lượng mạnh mẽ dường như bất tận và sự chuyển điệu vô cùng phong phú.