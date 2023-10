Nghệ sĩ saxophone danh tiếng Kenny G sẽ biểu diễn tại Việt Nam

Theo đó, nghệ sĩ saxophone Kenny G nhận lời mời sang Việt Nam biểu diễn ở Kenny G Live In Vietnam tổ chức tối 14-11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Đây là hoạt động nằm trong dự án âm nhạc Good Morning Vietnam dự kiến sẽ được tổ chức thường niên, không chỉ với mục đích lan toả âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào thiện nguyện.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình cho biết: “Những năm qua, nhiều chương trình nghệ thuật lớn đã được tổ chức và một phần không thể thiếu trong các chương trình đó là những hoạt động thiện nguyện hướng tới các gia đình thương binh - liệt sĩ, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay những thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa. Tiếp nối tinh thần cống hiến vì cộng đồng đã trở thành truyền thống, Ban tổ chức mong muốn mở rộng quy mô và mang đến màu sắc tươi mới, mời gọi các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế cùng tham gia hoạt động vì cộng đồng, đồng thời giúp quảng bá cho hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp”.

Dự kiến, Kenny G Live in Vietnam sẽ diễn ra với thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ theo đúng format biểu diễn của nghệ sĩ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới. Theo đó, Kenny G - người từng đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever in love cùng với ban nhạc đồng hành sẽ chơi live toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt những năm qua như Going home, Havana, Romeo & Juliet, My heart will go on...

Chủ tịch IB Group Việt Nam Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc Sản xuất cho biết thêm: "Đây là liveshow tôi tâm đắc nhất bởi sáng kiến của Ban tổ chức khi gắn một chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc tế với hoạt động vì cộng đồng. Hoạt động sẽ là tiền đề để đưa thêm nhiều những ngôi sao thế giới về Việt Nam để góp phần vào các hoạt động vì cộng đồng có ý nghĩa như thế này”.

Kenny G được công chúng biết đến là nghệ sĩ saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng Smooth Jazz, R&B, Pop và Latin đã làm lay động hàng triệu trái tim người yêu nhạc trên thế giới suốt hơn 30 năm qua. Kenny G nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của mọi thời, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Hiếm có nghệ sĩ chơi nhạc cụ nào được hầu hết các ca sĩ tên tuổi ở nhiều thể loại âm nhạc mời hợp tác như Kenny G, từ Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Natalie Cole, Michael Bolton đến Celine Dion, Toni Braxton, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Natalie Cole, Michael Bolton, George Benson...

Năm 1994, Kenny G đoạt giải Grammy với tác phẩm Forever in love và là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới được ghi vào sách Kỷ lục Guinness bằng việc chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây. Năm 1997, Kenny G chính thức được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood với một ngôi sao mang tên mình. Đối với công chúng Việt Nam, Kenny G là cái tên vô cùng quen thuộc, âm nhạc của Kenny G đã đi sâu vào tiềm thức và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong thập niên 1990. Nhạc của Kenny G vẫn rất được yêu thích trong đời sống âm nhạc đương đại của nhiều thế hệ.