Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn xúc động đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam”

Các nhạc sĩ chia sẻ niềm vui cùng NS Saxophone Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: THÚY BÌNH

NS Trần Mạnh Tuấn bắt đầu biểu diễn Saxophone từ năm 1978. Anh là một trong hai nghệ sĩ jazz saxophone nổi tiếng của Việt Nam.

Năm 2002, anh chuyển từ Hà Nội vào TPHCM sinh sống và tham gia công tác giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM.

NS Trần Mạnh Tuấn vui mừng và xúc động đón nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam". Ảnh: THÚY BÌNH

45 năm gắn bó với âm nhạc và cây saxophone làm nên tên tuổi của mình, NS Trần Mạnh Tuấn được khán giả yêu mến và biết đến là một nghệ sĩ biểu diễn tài hoa, người nhạc sĩ hiền lành, tâm huyết với nghề, đam mê những giai điệu âm nhạc, luôn miệt mài với công việc sáng tạo nghệ thuật. Anh được đánh giá giỏi cả về hòa âm và là nhà sản xuất âm nhạc tài năng.

Trong gia tài âm nhạc của mình, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã ra mắt hàng loạt album: Độc tấu Saxophone Trần Mạnh Tuấn, Lời ru mắt em (tái bản với tên When I Fall in Love), Biển khát, Hạ trắng, Về quê – Coming Home, Bóng thời gian – The Shadow of Time, Ru rừng – Jungle Lullaby, Body & Soul, Bèo dạt mây trôi – Drifting Blossoms, Floating Clouds, Ru ta ngậm ngùi, Như cánh vạc bay – Wings of the Flying Crane, Mắt biếc – Blue Eyes, Jazz It Up "Sến" – Thành phố buồn, Simply Soul, Thằng Cuội – Legendary Shepherd on the Moon, Thu ca – Rhythm of the Fall, Mùa thu cho em – An Autumn with You...

Thiếu tướng, Phó GS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ những cảm xúc, tình cảm và khẳng định về sự hỗ trợ hết mình của Bệnh viện Quân y 175 đối với các nhạc sĩ khi ốm đau. Ảnh: THÚY BÌNH

Đặc biệt, năm 2004, NS Trần Mạnh Tuấn đã thành lập Câu lạc bộ Jazz Sax n' Art, thu hút đông đảo khán giả đến xem các đêm trình diễn đặc sắc.

Những năm dịch bệnh Covid-19 tàn phá cuộc sống người dân thành phố, NS Trần Mạnh Tuấn là một trong những văn nghệ sĩ tích cực tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, phục vụ văn nghệ tại các khu cách ly, nhằm giúp bệnh nhân có được những giờ phút thư giãn tinh thần, vui vẻ, yêu đời, có thêm động lực và quyết tâm điều trị để sớm hết bệnh...

Rồi anh bị đột quỵ với 3 lần phải mổ não. Trong hơn hai năm qua, NS Trần Mạnh Tuấn rất kiên cường điều trị, chữa bệnh, vượt qua những trở ngại sức khỏe để dần hồi phục, từng bước trở lại với cuộc sống thường nhật, tiếp tục hoạt động âm nhạc, biểu diễn.

NSƯT - NS Thế Hiển nhắc lại nhiều kỷ niệm với NS Trần Mạnh Tuấn, mong anh nhanh khỏe, sống an vui, tiếp tục sáng tác, gắn bó với niềm đam mê đã theo đuổi mấy chục năm. Ảnh: THÚY BÌNH

Câu lạc bộ Jazz Sax n' Art tại nhà anh ở khu Thảo Điền, TP Thủ Đức, sau hai năm tạm ngưng nay đã mở cửa hoạt động trở lại, tạo thêm điểm giải trí, thưởng thức âm nhạc thú vị, đa phong cách, đa sắc màu, hấp dẫn khán giả nhiều lứa tuổi.

Đón nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam, NS Trần Mạnh Tuấn xúc động bày tỏ lòng cảm ơn Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã ghi nhận thành tựu âm nhạc quý giá của anh trong mấy mươi năm gắn bó với nghề sáng tác và biểu diễn. Đây cũng sẽ là động lực để anh tiếp tục phấn đấu làm nghề, cố gắng chăm sóc sức khỏe tốt hơn, để luôn khỏe mạnh, tiếp tục nỗ lực tư duy sáng tạo, gắn bó với âm nhạc, sáng tác thêm những tác phẩm mới có giá trị và ý nghĩa cho đời sống văn hóa nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng.

THÚY BÌNH