Nghĩa tình Châu Thành

Huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) có đường biên giới 48km, giáp tỉnh Soài Riêng (Vương quốc Campuchia), ghi dấu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước với Chiến thắng Tua Hai (26-1-1960), được coi là phát pháo lệnh cho cuộc đồng khởi vũ trang trên toàn miền Nam. Những năm gần đây, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huyện Châu Thành ưu tiên chăm lo cuộc sống cho gia đình có công cách mạng, hộ nghèo.

Trong chuyến công tác về huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), chúng tôi tình cờ gặp các thân nhân liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành. Những hàng bia mộ ngay ngắn, đề tên liệt sĩ sinh ra ở nhiều vùng quê như Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, chủ yếu hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. Anh Nguyễn Hữu Minh (SN 1972, quê Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có bác ruột là liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang huyện Châu Thành, do ở xa nên cứ 2 năm, gia đình mới vào viếng mộ. Thắp nén nhang tưởng nhớ người bác, anh Minh tâm sự: "Nghĩa trang rộng lớn, khuôn viên sạch đẹp, thoáng đãng và có người quản trang trông coi, quét dọn, lau rửa bia mộ, nhang khói thường xuyên nên gia đình tôi rất an tâm. Gia đình tôi cũng dự định sẽ liên hệ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để làm hồ sơ, thủ tục đưa phần mộ của người thân về quê nhà an táng".

Huyện Châu Thành hiện có 5 Mẹ Việt Nam anh hùng, 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được quan tâm chăm sóc chu đáo, hàng tháng được đơn vị phụng dưỡng, chu cấp 500.000 đồng - 1 triệu đồng/người. Trong năm 2022, huyện đã trích ngân sách, kêu gọi nguồn xã hội hóa để tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán với kinh phí hơn 10 tỷ đồng; tặng 5.643 phần quà trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho gia đình chính sách và bàn giao 60 căn nhà trị giá hơn 4 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Trí Cường cho biết thêm, Châu Thành từng là chiến trường ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc kháng chiến chống lại tập đoàn diệt chủng Pol Pot - Iêng Xari. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành là nơi an nghỉ của hơn 4.000 liệt sĩ vì độc lập dân tộc được xây dựng khang trang, quy củ, góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông cho các thế hệ sau. Đồng thời, huyện kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân kết nối với các đơn vị phụng dưỡng chung tay chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đang cận kề.

Chúng tôi về Hòa Thạnh, xã thuần nông có đường biên giới 5,5km giáp Vương quốc Campuchia. Xã có 1.324 hộ dân, 4.510 nhân khẩu (trong đó, dân tộc Khmer chiếm 15,7%) và do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá nông sản thấp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nên đời sống kinh tế của bà con gặp nhiều khó khăn. UBND xã Hòa Thạnh đang phối hợp với các ngành chức năng, kêu gọi tài trợ để chăm lo tết cho người nghèo, người có công.

Mới đây, ngày 27-12-2022, Văn phòng đại diện Báo SGGP khu vực Đông Nam bộ phối hợp với UBND huyện Châu Thành và Công ty cổ phần Ngôi sao biển Sài Gòn tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp (trị giá 2 triệu đồng/xe) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường THCS Hòa Thạnh nhằm động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nuôi ước mơ đến trường. Đoàn cũng tặng hơn 100 cuốn truyện lịch sử Việt Nam bằng tranh cho Thư viện của UBND xã Hòa Thạnh để khuyến khích thói quen đọc sách cho thanh thiếu niên. Em Nguyễn Văn Tính, học sinh Trường THCS Hòa Thạnh, phấn khởi: “Ba mẹ em làm công nhân, kinh tế khó khăn không có tiền mua xe đạp nên hàng ngày em phải đi bộ đến trường. Chiếc xe đạp là niềm mơ ước lâu nay giờ đã thành hiện thực, sẽ giúp em đỡ vất vả hơn khi di chuyển, là động lực để em phấn đấu học tốt hơn”.

Xã Hòa Thạnh có 62 gia đình có công cách mạng, trong đó có 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, 16 liệt sĩ, 27 thương binh và các gia đình chính sách khác. Trong năm 2022, lãnh đạo UBND tỉnh, huyện và xã đã trao tặng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn 47 phần quà, trị giá 40 triệu đồng; UBND xã Hòa Thạnh vận động được 20 triệu đồng chăm lo cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thạnh Nguyễn Thị Kim Tuyến chia sẻ thêm, những năm qua, được sự lãnh đạo của Đảng ủy cùng sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã với các giải pháp kịp thời nên tình hình kinh tế - xã hội ổn định, đời sống người dân được nâng lên, hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư, đặc biệt các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Hiện UBND xã đang vận động các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ gia đình có công cách mạng, hộ nghèo và tổ chức họp mặt gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 với phương châm nhà nào cũng có tết.