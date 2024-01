Nghĩa tình ngày Xuân: Trọn vẹn yêu thương

Nghĩa cử ấm lòng

Trong những ngày cận tết, niềm vui của công nhân Công ty TNHH Datalogic Việt Nam ở Khu Công nghệ cao TPHCM (TP Thủ Đức, TPHCM) không chỉ là nghe về tiền thưởng lương tháng thứ 13 hay được tăng lương theo định kỳ hàng năm, mà còn vui vì những hoạt động nhỏ do công ty thực hiện. Đó là việc công ty thuê đội thợ sửa xe lành nghề đến kiểm tra tất cả xe cho công nhân, người lao động. Theo ông Chu Cao Nguyên, Chủ tịch Công đoàn công ty, từ 10 năm nay, đều đặn hàng quý, công ty đều thuê đội thợ đến kiểm tra xe định kỳ cho công nhân. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, tất cả xe của người lao động sẽ được kiểm tra kỹ càng hơn, nhất là sửa thắng xe, thay vỏ xe, thay nhớt… Ông Nguyên cho biết, vì công nhân của công ty đa phần ở miền Tây Nam bộ và miền Trung nên dịp tết thường về quê bằng xe gắn máy. Ban giám đốc công ty mong muốn việc chăm lo nhỏ này sẽ giúp người lao động an tâm về quê đón tết trên chiếc xe đã đã được kiểm tra an toàn.

Người dân khó khăn được mua hàng tết giá 0 đồng tại siêu thị mini 0 đồng

Đầu tháng 12-2023, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM đã được đi siêu thị mua sắm những món hàng thiết yếu với giá 0 đồng. Sau một vòng dạo quanh siêu thị, bà Trần Thị Năm (ngụ quận 7, TPHCM) chọn mua túi gạo, đường, nước mắm, hộp bánh cùng vài lốc sữa cho đứa cháu. Bà Năm là một trong nhiều gia đình khó khăn được tham gia mua sắm tết miễn phí tại siêu thị mini 0 đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đơn vị thực hiện. Việc được hỗ trợ mua sắm giúp bà tiết kiệm một khoản tiền trong lúc vẫn chọn được món hàng gia đình đang cần.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các gian hàng 0 đồng, siêu thị mini 0 đồng (với kinh phí hơn 155 tỷ đồng) sẽ được thực hiện ở 6 cụm trên địa bàn thành phố để công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn đến mua sắm. Người tham gia chương trình được mua sắm những món hàng thiết yếu, được rút thăm trúng thưởng, thưởng thức văn nghệ..., từ đó có thể cảm nhận được không khí ngày tết cổ truyền đang đến.

Không chỉ tặng quà tết bằng hiện vật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng phối hợp Sở LĐTB-XH, Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại các trung tâm bảo trợ xã hội và con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu lưu trú; thăm, tổ chức vui tết cùng gia đình cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn…

Lần đầu tiên, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức chương trình đi bộ với chủ đề “Triệu bước chân, một tấm lòng” để vận động hơn 3 tỷ đồng chăm lo tết đến những người lao động khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, công tác chăm lo tết được Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai đồng bộ ở cả 3 cấp công đoàn (thành phố, cấp trên và công đoàn cơ sở) với các hoạt động phong phú để mọi đoàn viên dù về quê hay ở lại thành phố ăn tết, dù làm việc tại các doanh nghiệp hoặc làm các ngành nghề đặc thù, lao động tự do thì khi gặp khó khăn đều được quan tâm, đều có tết.

Cụ thể, Công đoàn Thành phố tiếp tục duy trì và nâng chất các chương trình đã tạo được dấu ấn, có sức lan tỏa mạnh mẽ như: Tấm vé nghĩa tình - Tết đoàn viên; gia đình công nhân vui tết cùng thành phố; Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên; tết sum vầy - xuân tri ân; công nhân vui tết cùng thành phố tại các khu nhà trọ… Trong đó, chương trình “Tết sum vầy - xuân tri ân” dự kiến sẽ chăm lo khoảng 13.000 hộ gia đình đoàn viên khó khăn, ưu tiên người lao động bị mất việc, giảm giờ làm. Riêng chương trình “Gia đình công nhân vui tết cùng thành phố” sẽ tặng trọn gói vui chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen và suất ăn đến hơn 20.000 hộ gia đình.

Mạch ngầm yêu thương

Theo nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo, con người nghĩa tình tạo nên một Đảng bộ, chính quyền nghĩa tình. Thương hiệu “thành phố nghĩa tình” không phải là tự phát, mà nó vốn là mạch ngầm trong lành, nuôi dưỡng tâm hồn người dân thành phố cũng như những người con của đất nước đang mưu sinh ở TPHCM. Mạch ngầm yêu thương sẽ giúp nối tiếp những yêu thương, gìn giữ điều này thành một truyền thống quý báu của TPHCM.

Mạch ngầm yêu thương ấy có thể kể đến là các chủ nhà trọ cứ tết đến là dành tháng tiền nhà cuối cùng của năm để chăm lo lại cho công nhân ở trọ. Những bữa cơm tất niên, những phần quà, bao lì xì ấm áp vào ngày đầu xuân đã giúp công nhân, con công nhân xa quê thấy ấm lòng khi xuân về.

Đó còn là những phần quà, suất ăn mà gia đình ông Phạm Văn Tòng (ngụ quận 4, TPHCM) cùng chính quyền địa phương thực hiện để trao tận tay đến từng người khó khăn, người già neo đơn. Theo ông Tòng, đây là cách ông trả ơn cuộc đời, bởi ngày xưa, chính những vòng tay yêu thương đã giúp gia đình ông vượt qua những cơn khó khăn. Đây cũng là cách gia đình ông giáo dục các con gìn giữ truyền thống nghĩa tình của người con thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, cho biết, thành phố dự kiến dành hơn 915 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để chăm lo cho người có công, các hộ nghèo, bảo trợ xã hội. Số kinh phí này tăng hơn 34 tỷ đồng so với dịp tết năm 2023. Thành phố cũng tổ chức các đoàn đi thăm, chúc tết và tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu, các nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ, các đơn vị đặc thù... Dự kiến sẽ có hơn 475.000 trường hợp chính sách, hưu trí, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ mồ côi, thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được chăm lo tết; đảm bảo không có hộ nghèo, người thuộc diện chính sách không có tết.

Từ nhiều năm nay, cứ dịp tết đến, nhiều hội nhóm, tổ chức, cá nhân lại chuẩn bị những bao lì xì, phần quà từ tiền dành dụm cả năm để đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM, các bệnh viện nhi tại thành phố để trao tặng quà, giúp người bệnh nặng, trẻ bị bệnh ung thư thêm niềm vui khi tết đến.

Cùng với chính quyền thành phố, chính quyền quận - huyện, phường - xã, các tổ chức xã hội, đoàn thể cũng thực hiện nhiều hình thức chăm lo sáng tạo, thiết thực đến các đối tượng khó khăn, để ai cũng có một cái tết ấm áp. Những ngày này, các tổ chức chính trị, đoàn thể tại địa phương đến nhà thăm nom, chăm lo Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người neo đơn, trẻ mồ côi… Năm nay, Hội Chữ thập đỏ TPHCM và các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng tổ chức chương trình chăm lo tết đến các đối tượng khó khăn. Ngoài các gian hàng bán thực phẩm giá 0 đồng, hội tổ chức gói bánh chưng, bánh tét để tặng người khó khăn trong dịp tết.

Quan tâm, hỗ trợ người nghèo, công nhân lao động khó khăn có một cái tết no ấm không chỉ mang lại niềm vui cho người được thụ hưởng mà còn là hành động nhân văn, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Tại TPHCM, sự chung tay chăm lo tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau đã trở thành một nếp sống, nét văn hóa đẹp rất đặc trưng của thành phố nghĩa tình này.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, dịp tết năm nay, TPHCM sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo tết cho người dân. Đặc biệt là thực hiện nghiêm việc không tổ chức các đoàn đi chúc tết lãnh đạo để tập trung chăm lo tết đến tất cả hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em lang thang, cơ nhỡ... đang sinh sống tại TPHCM.

THÁI PHƯƠNG