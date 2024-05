Nghĩa tình với Sơn Vĩ

Tổng Biên tập Báo SGGP Tăng Hữu Phong trao bảng tượng trưng số tiền và hiện vật phục vụ việc đầu tư, sinh hoạt cho học sinh đến thầy Nguyễn Hải Hà, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Ảnh: QUANG PHÚC

Trở lại Sơn Vĩ

Từ thị trấn Mèo Vạc, Hà Giang, chúng tôi vượt gần 50km trên cung đường đèo dốc quanh co bên những vách đá cheo leo chạy dọc sông Nho Quế để lên với Sơn Vĩ - xã biên giới hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Hà Giang, nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Dù đường sá rất gian khó, hiểm trở nhưng từ sớm, thầy và trò Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ đã tập trung rất đông đủ tại trường, niềm vui, tiếng cười, cùng lời ca tiếng hát rộn ràng khắp sân trường. Những ngày cuối cùng của năm học 2023-2024, thầy cô và học sinh nhà trường rất hạnh phúc, vui sướng khi được tham dự, thụ hưởng từ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP tổ chức.

Tại chương trình, nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo SGGP, cho biết cùng với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền thì đội ngũ những người làm báo SGGP luôn quan tâm, xây dựng và thực hiện các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ người dân và học sinh ở những địa phương còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa để các em có điều kiện phát triển toàn diện về tri thức, thể chất và tinh thần. Từ đó, góp phần “Thắp sáng niềm tin”, tiếp sức để thế hệ trẻ tự tin, bản lĩnh, vững vàng tri thức vào đời và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước. Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP thực hiện thời gian qua là hành trình đầy ý nghĩa và thiết thực với cộng đồng. Tại huyện Mèo Vạc, năm 2008, Báo SGGP đã hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà bán trú cho học sinh của Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ và hỗ trợ một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Hơn 15 năm đã trôi qua, với sự giúp đỡ ban đầu của Báo SGGP, Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ đã có sự phát triển, khang trang hơn nhưng vẫn còn đối mặt với vô vàn khó khăn. Do đó, qua trao đổi, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của nhà trường, trở lại Sơn Vĩ lần này, Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” đã kêu gọi, vận động được nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để mang đến cho nhà trường, các thầy cô, học sinh thân yêu những vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt, như: bàn ghế, mái che, giường ngủ, chăn, chiếu, khay ăn… và thuốc bổ, sữa, mì tôm, nước mắm. Tổng giá trị tài trợ cho Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ lần này là 447,9 triệu đồng (trong đó có 361,9 triệu đồng tiền mặt và hiện vật tương đương 86 triệu đồng) được trao cho nhà trường để mua sắm các vật dụng cần thiết, sửa chữa cơ sở vật chất, quà tặng khích lệ các giáo viên có thành tích xuất sắc và học bổng động viên các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi. “Chúng tôi hy vọng và mong muốn tinh thần nhân ái cao đẹp, chia sẻ cùng cộng đồng của Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” sẽ được lan tỏa một cách mạnh mẽ, mang nguồn hỗ trợ thiết thực đến với học sinh khó khăn”, nhà báo Tăng Hữu Phong bày tỏ.

Lan tỏa lòng nhân ái

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, bà Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, bày tỏ sự xúc động khi Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất kịp thời, quý báu của Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”. “Bản thân tôi cùng các thầy cô, học sinh nhà trường hôm nay rất xúc động trước các hoạt động thiết thực của Báo SGGP với địa phương. Các cán bộ, phóng viên của báo đã vượt qua chặng đường rất dài, gian khó để đến với Sơn Vĩ nhằm mang lại những món quà rất ý nghĩa, to lớn cho thầy, trò nhà trường”, bà Đặng Ái Xoan bày tỏ.

Bà Vương Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc và ông Đoàn Minh Quyền, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ, trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi. Ảnh: QUANG PHÚC

Bà Đặng Ái Xoan nhấn mạnh, năm 2008, Báo SGGP đã giúp đỡ, chia sẻ với Trường Sơn Vĩ, lần trở lại này của báo không chỉ là sự động viên, giúp đỡ địa phương và nhà trường mà còn là nguồn động lực có sự lan tỏa rất lớn. Bà Đặng Ái Xoan cũng đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt để không phụ công sức, sự quan tâm giúp đỡ của Báo SGGP và các mạnh thường quân.

Tham dự chương trình ý nghĩa và nhân văn này có các đồng chí: Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang; Vương Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc; Đoàn Minh Quyền, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ; Thiếu tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ… cùng đại diện một số đơn vị tài trợ.

Thầy Nguyễn Hải Hà, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Vĩ, bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của Báo SGGP và các nhà tài trợ đã trao tặng nhà trường những phần quà hết sức ý nghĩa, có giá trị rất lớn về vật chất lẫn tinh thần. “Chúng tôi rất trân trọng những nghĩa cử cao đẹp và sự tận tâm của Báo SGGP và các nhà tài trợ. Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng nguồn kinh phí của các nhà tài trợ đúng mục đích, minh bạch và hiệu quả nhất”, thầy Nguyễn Hải Hà nhấn mạnh.

Chia sẻ với phóng viên, chị Làu Thị Và là phụ huynh của em Và Thị Tòng, học lớp 3B, cho biết, bản thân chị và các con rất vui mừng vì được nhận sự quan tâm giúp đỡ của Báo SGGP, giúp các con có điều kiện, môi trường học tập tốt hơn. Còn cô giáo Hà Thị Hoa, chủ nhiệm lớp 3A, nói thêm, lớp có 34 học sinh, chủ yếu là dân tộc Mông, gia đình rất nghèo, nên Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP - một tờ báo đến từ thành phố mang tên Bác rất ý nghĩa với các trường học ở vùng sâu, vùng xa.

QUỐC KHÁNH