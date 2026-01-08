Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Đan Mạch bàn về Greenland

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, ông dự kiến sẽ gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới, sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định ý định tiếp quản Greenland, hòn đảo chiến lược ở Bắc cực, hiện là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Đảo Greenland, Đan Mạch. Ảnh: SATLAS

Theo CNA, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng Mỹ cần kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới để bảo đảm an ninh quốc gia trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng tại khu vực Bắc cực. Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Phát biểu trước một nhóm nghị sĩ, Ngoại trưởng Rubio cho biết mục tiêu của chính quyền là tiến tới mua lại Greenland, thay vì sử dụng vũ lực. Trả lời báo chí, ông Rubio cho hay Tổng thống Donald Trump đã nói về việc giành quyền sở hữu Greenland ngay từ nhiệm kỳ đầu.

Căng thẳng với các đồng minh trong NATO leo thang sau khi Nhà Trắng tuyên bố “phương án quân sự luôn được đặt ra”. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo việc Mỹ tiếp quản Greenland sẽ đồng nghĩa với “sự kết thúc của NATO”.

Lãnh đạo Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Anh đã ủng hộ lập trường của Thủ tướng Frederiksen. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Rubio, trong đó phía Mỹ bác bỏ khả năng tiến hành một chiến dịch kiểu Venezuela tại Greenland.

Trong khi đó, dù phần lớn thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ các lập trường Tổng thống Trump về Greenland, một số nghị sĩ Mỹ ở cả hai đảng cho rằng Washington cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch và Greenland, phù hợp với các nghĩa vụ theo hiệp ước NATO.

KHÁNH MINH