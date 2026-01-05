Đan Mạch phản đối sau khi Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố về Greenland

Trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic ngày 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Washington cần đảo Greenland vì mục đích “phòng vệ”. Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, với lời khẳng định Mỹ không có quyền sáp nhập vùng lãnh thổ này.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: GETTY IMAGES

Khi được hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng hành động quân sự để kiểm soát Greenland hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết điều này "sẽ do những người khác quyết định".

Phản ứng về phát biểu của lãnh đạo Mỹ, Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, đồng thời kêu gọi Washington ngừng đe dọa đồng minh thân cận và người dân Greenland. Trong tuyên bố, bà Frederiksen kịch liệt bác bỏ ý tưởng Mỹ cần kiểm soát Greenland, nhấn mạnh nước này không có quyền kiểm soát bất kỳ khu vực nào trong số 3 khu vực của Vương quốc Đan Mạch gồm Đan Mạch, Greenland và quần đảo Faroe.

Đồng quan điểm, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide khẳng định chủ quyền của các quốc gia phải được tôn trọng. Ông Eide cho biết Na Uy cùng với các quốc gia châu Âu khác bày tỏ đoàn kết với Đan Mạch, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ sự thay đổi nội bộ nào trong cấu trúc của Vương quốc Đan Mạch phải do người dân Đan Mạch và Greenland tự quyết định. Đề cập đến căng thẳng gần đây, Ngoại trưởng Na Uy nhận định không có mối liên quan trực tiếp giữa chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela với tình hình của Đan Mạch hay Greenland, bởi đây là những vấn đề có bối cảnh lịch sử hoàn toàn khác nhau.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố ý định sáp nhập Greenland vì lý do an ninh, thậm chí không loại trừ sử dụng vũ lực. Ngày 22-12, Tổng thống Mỹ thông báo đã bổ nhiệm ông Jeff Landry, Thống đốc Louisiana, làm đặc phái viên của Mỹ tại Greenland.

Greenland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu vào thời điểm mà Mỹ, Trung Quốc và Nga đang gia tăng sự quan tâm đến Bắc Cực, nơi các tuyến đường biển đã mở ra do biến đổi khí hậu. Vị trí của Greenland cũng nằm trên tuyến đường ngắn nhất cho tên lửa giữa Nga và Mỹ.

MINH CHÂU