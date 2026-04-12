Biến rác thành tiền

Trong 2 năm qua, mô hình “Biến rác tái chế thành tiền” tại chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM), nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng cư dân nơi đây.

Mô hình này được Chi hội Phụ nữ khu phố 9 (thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ phường Long Trường) vận hành. Theo bà Dương Lan Phương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 9, đây là cách gây quỹ cho chi hội để có kinh phí hoạt động hoặc giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật. Quan trọng hơn là nâng cao ý thức của cư dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

Từ khi có thùng rác tái chế này, người dân dần chủ động hơn trong việc phân loại rác thải ngay từ trong nhà của mình, chọn các loại rác có thể như hộp giấy, chai nhựa, vỏ lon… cho vào thùng rác tái chế.

QUỲNH YÊN