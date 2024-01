Người cho vay với lãi suất 480%/năm tự đầu thú

Nguyễn Quốc Cường cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 480%/năm đã tới Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM, đầu thú, để nhận khoan hồng.

Ngày 1-1, Phòng PC02, Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1984, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nguyễn Quốc Cường tại trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02)

Trước đó, Cường chuyên cho vay nặng lãi ở khu vực TP Thủ Đức, với mức lãi suất lên tới 480%/năm.

Gần đây, Công an TPHCM cùng Công an các quận huyện và TP Thủ Đức đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân và tấn công trấn áp với các loại tội phạm liên quan tín dụng đen. Cường lo sợ bị truy xét nên đã bỏ trốn ở nhiều nơi.

Biết công an truy xét, ngày 31-12-2023, Cường tới Phòng PC02, Công an TPHCM đầu thú. Tại công an, Cường khai cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 480%/năm, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Được trinh sát hỏi vì sao lại tới đầu thú, Cường mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cường cũng kêu gọi ai đang làm nghề cho vay tín dụng đen như mình nên từ bỏ việc này.

