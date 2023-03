Người dân cần làm gì khi nhận cuộc gọi dọa khóa sim

Liên quan đến vụ việc người dân nhận các cuộc gọi dọa khóa sim để lừa đảo như Báo SGGP đã thông tin, Công an TPHCM hướng dẫn cách thức để người dân kiểm tra, phòng tránh khi nhận được các cuộc gọi này.

Công an cho biết, từ ngày 31-3-2023, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoạt động của thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau khi đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư và có thông báo đến khách hàng. Lợi dụng vấn đề trên, các đối tượng xấu gia tăng các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đến nhiều người dân trong cả nước dưới hình thức thông báo thuê bao của người được gọi sắp bị khóa sim và yêu cầu nâng cấp, bổ sung thông tin cá nhân. Từ đó, lừa chiếm đoạt sim của người được gọi, rồi chiếm tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng nếu nhận được các tin nhắn giả danh thương hiệu của các nhà mạng (Brandname là thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu). Bởi các đối tượng thường gửi tin nhắn giả danh các nhà mạng để lừa đảo người dân thiếu cảnh giác, kèm theo đường link yêu cầu họ cập nhật thông tin chủ thuê bao điện thoại.

Người dân cần kiểm tra lại thông tin thuê bao điện thoại và cập nhật thông tin theo quy định bằng các cách như: Kiểm tra thông tin chủ thuê bao theo cú pháp tin nhắn “TTTB gửi 1414”; tra cứu thông tin, cập nhật thông tin thuê bao trên các ứng dụng của nhà mạng (My Viettel, My VNPT, My Mobifone...); gọi điện trực tiếp tới nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch của nhà mạng để cập nhật thông tin thuê bao.

Công an TPHCM cho biết, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua không gian mạng diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng và ngày càng tinh vi. Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn tùy vào từng thời gian, thời điểm… Các đối tượng không từ thủ đoạn như giả cơ quan công quyền, đánh vào tâm lý người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho bằng được.