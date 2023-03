Bình Phước cảnh báo việc mạo danh cán bộ, giáo viên để lừa đảo

Ngày 15-3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Hào (sinh năm 1998, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.