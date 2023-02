Ngày 20-2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, thời gian vừa qua có nhiều trường hợp người tham gia giao thông khi bị dừng xe để kiểm tra hành chính, cho rằng bản thân không vi phạm Luật Giao thông thì CSGT không có quyền dừng xe và yêu cầu lực lượng chức năng phải xuất trình kế hoạch, chuyên đề tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm (XLVP).

Phòng PC08 cho biết, một số trường hợp lớn tiếng cự cãi, dùng điện thoại quay phim, ghi hình lực lượng chức năng.

Về điều này, CSGT TPHCM nhấn mạnh theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an có 4 trường hợp CSGT được dừng phương tiện kiểm tra, đó là:

- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp.

- Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, kể cả khi người tham gia giao thông chưa có hành vi vi phạm (về giao thông hoặc vi phạm pháp luật khác), CSGT vẫn được quyền dừng xe kiểm tra khi có kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phòng PC08 cho biết, theo quy định tại Điều 5, Thông tư 67/2019/TT-BCA của Bộ Công an thì Công an nhân dân (CAND) phải công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên… Tại Điều 6, Thông tư này có nêu căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội dung công khai, cơ quan công an áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan công an…

CSGT thường xuyên thông báo về các kế hoạch TTKS, XLVP và thực hiện chuyên đề cụ thể của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Phòng PC08, người dân có thể truy cập vào địa chỉ: http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/ để xem chi tiết tại Mục Tra cứu/ Kế hoạch công tác.

Theo Thông tư 67 thì người dân có quyền được biết về kế hoạch TTKS chuyên đề của CSGT thông qua các hình thức trên. Tuy nhiên không được yêu cầu kiểm tra chuyên đề hay kế hoạch trực tiếp khi làm việc với CSGT.

Về quyền giám sát của người dân đối với hoạt động của CSGT, Phòng PC08 cho biết, theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư số 67 của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm TTATGT, thì người dân được thực hiện quyền giám sát hoạt động của CSGT như:

Thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau: không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông);Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, người dân có thể ghi âm, ghi hình lực lượng CSGT chỉ khi đảm bảo các điều kiện nói trên. Người dân không nên nhận thức sai lệch về quyền giám sát này, dẫn đến có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ. Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về lực lượng CSGT nhằm câu like, câu view, lôi kéo, kích động dư luận.

Để xử lý các đối tượng này, lực lượng CSGT sẽ áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện (được sửa đổi tại Nghị định 14/2022 ngày 27-1-2022): “Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi: cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Đồng thời thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Phòng PC08 nhấn mạnh, người dân hiểu đúng quy định của pháp luật, tránh việc lạm dụng hoặc bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, dẫn đến có hành vi cản trở, chống đối lực lượng chức năng thi hành công vụ.