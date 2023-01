CSGT TPHCM xử lý hơn 1.400 trường hợp vi phạm trong dịp tết

Ngày 28-1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, từ ngày 20-1 đến ngày 26-1-2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 1.414 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT TPHCM đã tạm giữ 1 xe ô tô, 590 xe máy và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 352 trường hợp, ra quyết định xử phạt với số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong đó, lỗi vi phạm về nồng độ cồn có 537 trường hợp, tạm giữ 537 phương tiện; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 248 trường hợp; phạt tiền ước tính 1,7 tỷ đồng.

Phòng PC08 cũng xử lý vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện đối với xe ô tô tải và các phương tiện tương tự. Trong đó, đơn vị đã xử lý 2 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng CSGT còn xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Trong đó, đơn vị đã xử lý 34 trường hợp vi phạm; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp.

Thời gian tới, lực lượng CSGT TPHCM sẽ tiếp tục duy trì bố trí thường xuyên các tổ CSGT trên đường, điều khiển giao thông, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân quay lại Thành phố làm việc, học tập. Bên cạnh đó, từ nay đến hết tháng Giêng, trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận sẽ diễn ra các lễ hội, viếng chùa… nên lực lượng Phòng PC08 sẽ chủ động nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị, địa bàn giáp ranh điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông và hạn chế tối đa tai nạn giao thông.

Cũng trong 7 ngày Tết, TPHCM ghi nhận xảy ra 37 vụ phạm tội về trật tự xã hội (so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 giảm 24 vụ), Công an TPHCM đã khám phá 31/37 vụ (đạt 83,87%), bắt giữ 72 đối tượng; đã khám phá 6 vụ, bắt giữ 19 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đã khởi tố 4 vụ với 5 bị can, xử lý hành chính 2 vụ với 14 đối tượng. Toàn TP xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 9 người bị thương (so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022 giảm 14 vụ, giảm 8 người chết, giảm 10 người bị thương).

Điển hình, đêm 30 và rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán 2023, Phòng PC08 đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn giải tán khoảng 100 “quái xế” tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng ở quận 10. Qua truy xét, lực lượng chức năng đã vây bắt giữ được 33 “quái xế” và tạm giữ 21 xế độ các loại.