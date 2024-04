Người dân nô nức, háo hức xem bắn pháo hoa mừng đại Lễ 30-4

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố trong ngày kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975 - 30-4-2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày Lễ 30-4 năm nay, TPHCM tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa, gồm 1 điểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp, diễn ra trong 15 phút.

Trong đó, điểm tầm cao diễn ra tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức với 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật.

Bốn điểm tầm thấp gồm: Khu biệt thự Thảo Điền, TP Thủ Đức (bắn trên sà lan) với 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật; khu đô thị Vạn Phúc, TP Thủ Đức với 90 giàn pháo hoa tầm thấp; Lô N4-D6 Khu Công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi với 90 giàn pháo hoa tầm thấp; Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11 với 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật.

Người dân nô nức chờ xem bắn pháo hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ chiều, người dân và du khách từ mọi ngả đường đã đổ về hội tụ tại khu vực trung tâm thành phố, ngồi dọc theo Công viên Bến Bạch Đằng, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và tại các điểm bắn pháo hoa trong tối 30-4.

Người dân cùng nhau reo hò, hào hứng, vui mừng, thích thú khi những chùm pháo hoa tung bay từng đợt, lộng lẫy, rực rỡ trên bầu trời thành phố.

Những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc được người dân lưu lại trong những khung ảnh, clip kỷ niệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Anh Lạc Hồng (ngụ quận 8, TPHCM) cho biết: “Nhóm chúng tôi gồm 2 nhà 8 người đã đến Công viên Bến Bạch Đằng từ trước 19 giờ. Chúng tôi rất háo hức đón xem màn trình diễn pháo hoa chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Thời tiết khá nóng nên dịp nghỉ lễ này chúng tôi không đi đâu. Và tối nay, chúng tôi quyết định rủ nhau cùng đi xem bắn pháo hoa, hòa cùng không khí lễ hội ý nghĩa của đất nước và của TPHCM”.

Nhóm bạn trẻ Khánh Thi (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) hồ hởi: “Chúng tôi đã đến phố đi bộ từ chiều, dạo chơi, tìm chỗ thuận lợi nhất để nghỉ chân và chờ xem những màn pháo hoa hấp dẫn này. Trước khi xem bắn pháo hoa, chúng tôi còn được thưởng thức màn trình diễn drone light trên sông rất thú vị”.

Màn trình diễn drone light hấp dẫn trên sông, nói về thời khắc lịch sử của ngày 30-4-1975, thu hút sự quan tâm và yêu thích của người dân và du khách. Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chiều tối 30-4, lực lượng Công an TPHCM cùng Sở GTVT đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phân luồng giao thông tại các khu vực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt ở các tuyến đường bao quanh khu trung tâm thành phố.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Công an TP, Sở GTVT liên tục tuần tra trên sông và dọc tuyến sông Sài Gòn, bố trí ca nô, lực lượng túc trực tại các điểm bắn pháo hoa để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho công tác tổ chức.

>>>Một số hình ảnh trong đêm pháo hoa chào mừng đại Lễ 30-4:

Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

THÚY BÌNH