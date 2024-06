Người đàn ông bất ngờ đẩy cán bộ, vùng chạy ra ngoài trụ sở công an

Sáng 1-6, tài khoản mạng xã hội đăng tải clip hơn 1 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông vùng chạy ra trước cổng trụ sở công an rồi nhảy lên xe máy của một người phụ nữ.

Người đàn ông chạy ra cửa trụ sở công an

Tuy nhiên, cả 2 bị công an và nhiều người bên trong chạy theo, kéo ngã xe, giữ lại. Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận, chia sẻ.

Qua xác minh của phóng viên Báo SGGP, sự việc trong đoạn clip xảy ra ở trụ sở Công an phường Tam Bình (TP Thủ Đức, TPHCM) vào ngày 29-5. Lãnh đạo Công an TP Thủ Đức cho biết, lực lượng Công an phường Tam Bình đi tuần tra trên địa bàn phát hiện Tâm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nên đưa về trụ sở.

Công an đuổi theo đối tượng

Tại đây, công an xác định Tâm có hành vi trộm cắp tài sản ở huyện Nhà Bè nên giữ lại và lập hồ sơ, chuyển Công an TP Thủ Đức để xử lý. Trong lúc Tâm đang được giữ lại làm việc, có một người phụ nữ đi xe máy chở theo một trẻ em đến đưa cơm cho Tâm ăn.

Tâm nhảy lên xe máy người phụ nữ

Lúc này, Tâm xin cán bộ công an dẫn đi vệ sinh. Khi quay lại phòng tạm giữ, Tâm bất ngờ đẩy cán bộ công an, chạy ra cửa trụ sở và nhảy lên xe máy người phụ nữ. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ công an đã kịp quật ngã xe máy và giữ được Tâm cùng người phụ nữ.

Lực lượng công an khống chế Tâm

Qua điều tra, công an xác định, người phụ nữ trên là hàng xóm của Tâm. Mẹ của Tâm nhờ người này mang cơm đến cho đối tượng này. Khi đưa cơm xong, người phụ nữ đi ra ngoài, Tâm cũng xin đi vệ sinh rồi chạy ra ngoài phóng lên xe người phụ nữ.

Theo Công an TP Thủ Đức, người phụ nữ này không có bàn bạc, thông đồng với Tâm. Người này chỉ là vô tình lái xe máy đi về thì Tâm chạy ra nhảy lên xe.

CHÍ THẠCH