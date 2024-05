Bộ Công an có 2 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều ngày 29-5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei) năm 2024.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quyết định cho 2 sĩ quan gồm Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh. Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng 2 sĩ quan Công an nhân dân đã xuất sắc được Liên hợp quốc lựa chọn và được nhận quyết định của Chủ tịch nước cử tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị 2 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ cần chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, nước sở tại; quy định của Bộ Công an khi hoạt động tại nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với các sĩ quan quân đội đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ; giữ gìn đoàn kết nội bộ, phối hợp với đồng nghiệp quốc tế, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất...

Theo Văn phòng Thường trực Bộ Công an, từ tháng 10-2022 đến nay, Bộ Công an đã cử 2 tổ công tác, gồm 6 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS); cử 1 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại phòng cảnh sát, trụ sở Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân.

Hiện nay, Bộ Công an đang hoàn thiện quy trình, thủ tục cử mới 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan (tổ công tác số 4).

Theo Bộ Công an, các sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên hợp quốc, thể hiện được tính chuyên nghiệp của lực lượng công an nhân dân Việt Nam; lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.