Bình Phước: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu đánh công an

Tối 29-5, thông tin từ Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Hùng (sinh năm 1982, trú thôn 6, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) để xác minh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Phạm Văn Hùng dùng tay đấm vào mặt Đại úy Trịnh Văn Chung

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 28-5, Phạm Văn Hùng chạy xe gắn máy biển số 93L1-205.59 đến nhà người quen tại thôn 6, xã Đường 10, huyện Bù Đăng để nhậu. Đến 15 giờ cùng ngày, Hùng chạy xe gắn máy về nhà tại thôn 6, xã Bom Bo. Khi đi đến đoạn đường liên xã thuộc khu vực ngã ba Chuồng Trâu, thôn 6, xã Đường 10 thì gặp tổ tuần tra của Công an xã Đường 10 do Đại úy Trịnh Văn Chung làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tại đây.

Đối tượng Phạm Văn Hùng có hành vi xô đẩy Đại úy Trịnh Văn Chung té ngã

Thấy Hùng không đội mũ bảo hiểm nên tổ tuần tra đã yêu cầu đối tượng dừng xe kiểm tra, nhưng đối tượng rồ ga bỏ chạy. Thấy nghi vấn nên lực lượng công an truy đuổi yêu cầu dừng xe, tuy nhiên Hùng vẫn không tuân lệnh mà tiếp tục phóng nhanh.

Khi về đến cổng nhà đối tượng thì lực lượng công an đuổi kịp yêu cầu quay lại để làm việc. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà điều khiển xe gắn máy húc vào Đại úy Trịnh Văn Chung. Không dừng lại ở đây, Hùng tiếp tục cự cãi, thách thức, chửi bới, xúc phạm và còn dùng tay đánh nhiều cái trúng vào mặt và người Đại úy Chung. Thấy đối tượng hung hãn, tổ công tác đã báo cho Công an xã Bom Bo hỗ trợ áp giải Phạm Văn Hùng về Công an xã Bom Bo làm việc.

BÙI LIÊM