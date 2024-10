Người đàn ông chết trong tư thế nằm úp trên sông Long Kiểng

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 9-10, anh L.V.T. (sinh năm 1992, ngụ huyện Nhà Bè) phát hiện thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy, chết trong tư thế nằm úp mặt trên sông Long Kiểng (ấp 40, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) nên hô hoán. Sau đó, anh T. cùng người dân địa phương kéo thi thể trên vào bờ và báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và bước đầu xác định nạn nhân là nam giới (khoảng 50-60 tuổi), cao 1,52m, ốm.

Bên ngoài, nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay sọc dọc xanh và xanh nhạt. Bên trong, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đen. Nạn nhân mặc quần short túi hộp màu xanh đen. Tóc nạn nhân đen thẳng, mất răng hàm dưới số 1 trái, mất răng hàm trên số 2,3,4 hai bên và chân răng mòn.

Công an đề nghị ai là người thân của nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, đến Công an huyện Nhà Bè để phối hợp cơ quan công an làm rõ vụ việc.