Người dân phải được thụ hưởng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

Ngày 8-5, Thường trực Thành ủy TPHCM gặp gỡ các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phường, đặc khu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Chủ trì buổi gặp có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Thực hiện: VĂN MINH

Giảm phong trào mang tính hình thức

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Thường trực Thành ủy TPHCM với các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phường, đặc khu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, từ khi TPHCM thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh đã thông tin một số hoạt động nổi bật thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận thời gian tới.

Tiếp đó, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phường, đặc khu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã góp ý về công tác lãnh đạo, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường, đảm bảo thống nhất, liền mạch trong hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong bối cảnh hiện nay và kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Đình Phát kiến nghị, cần rà soát, giảm các chỉ tiêu, báo cáo và phong trào còn mang tính hình thức. Đồng thời, thực hiện nguyên tắc giao nhiệm vụ phải tương xứng với nguồn lực, bảo đảm cán bộ cơ sở có thể tập trung những việc thực chất, hiệu quả.

Đồng chí đề xuất TPHCM sớm có cơ chế tính toán biên chế theo quy mô dân số, số lượng tổ chức thành viên và đặc thù địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Đình Phát phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu Lê Thị Thanh Bình nêu thực tế, hiện còn nhiều trụ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, chưa sử dụng hết công năng.

Đồng chí kiến nghị TPHCM có cơ chế cho phép các địa phương tạm thời sử dụng các trụ sở nhà đất này để tổ chức hoạt động cộng đồng, tạo không gian để người dân tham gia, thụ hưởng từ các hoạt động, phong trào mà địa phương triển khai.

Người dân phải được thụ hưởng kết quả cụ thể

Phát biểu kết luận buổi gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phường, đặc khu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận. Ảnh: VĂN MINH

Để các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phường, đặc khu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng; đặt công tác của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân trong tổng thể công tác xây dựng Đảng.

Các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phường, đặc khu của TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu phải nghiên cứu sâu sắc những nhiệm vụ trọng yếu của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Nhiệm vụ trọng yếu là giám sát, phản biện xã hội. Phong trào của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phải theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân làm trung tâm phục vụ, để người dân được thụ hưởng kết quả cụ thể.

Thường trực Thành ủy TPHCM gặp gỡ các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phường, đặc khu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí cũng lưu ý việc thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước mang lại sự thụ hưởng cho người dân và phục vụ mục tiêu chung của địa phương.

Các hoạt động, cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước phải liên thông với các chính sách trên địa bàn, từ việc thực hiện chính sách người có công, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội và đảm bảo chính sách đền ơn đáp nghĩa, công tác hậu phương quân đội.

Mục tiêu cao nhất là để người dân được thụ hưởng tốt hơn, chung sức đồng lòng cùng tham gia thực hiện, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân gắn liền với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân.

Giảm các hoạt động hành chính Đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, khi triển khai các nhiệm vụ, từ cấp thành phố đến cơ sở phải xác định rõ nguồn lực, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, sát với thực tiễn của từng địa phương; đồng thời tiết kiệm, hiệu quả, không dàn trải, không lãng phí. “Rà soát những hoạt động còn biểu hiện hành chính, dàn trải nguồn lực, mạnh dạn cắt giảm”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu

VĂN MINH