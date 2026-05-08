Phường Tân Hải đề xuất bố trí gần 5.000 tỷ đồng cho 3 dự án trọng điểm

Sáng 8-5, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy phường Tân Hải nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về hạ tầng để phát triển địa phương.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đại diện các sở, ngành liên quan.





Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Tân Hải cho biết địa phương đang gặp nhiều khó khăn do hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa hoàn chỉnh. Nhiều tuyến đường nội bộ chưa được đầu tư, chưa có hệ thống bảng tên đường đồng bộ, trong khi nhiều đường đất ở khu dân cư đã xuống cấp.

Ngoài ra, người dân muốn di chuyển trong nội bộ phường chủ yếu phải đi qua quốc lộ 51 và tuyến tránh quốc lộ 56 do chưa có tuyến kết nối hoàn chỉnh, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Bên cạnh đó, địa phương đang chịu áp lực lớn từ hàng loạt dự án quy mô lớn chuẩn bị triển khai như: đường 992, Khu công nghiệp Vạn Thương rộng khoảng 387ha, Khu công nghiệp Phú Mỹ khoảng 850ha và phần còn lại của Khu công nghiệp Phú Mỹ 3.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Hải phát biểu tại buổi làm việc

Theo UBND phường Tân Hải, hiện địa phương có nhu cầu khoảng 200 suất tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án. Tuy nhiên đến nay, ở phường vẫn chưa có khu tái định cư, gây khó khăn cho công tác bồi thường, hỗ trợ người dân.

Từ thực tế trên, phường kiến nghị TPHCM bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho ba dự án cấp thiết gồm: khu tái định cư và nhà ở xã hội phường Tân Hải, đường quy hoạch N17 và đường quy hoạch N20 với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Phường Tân Hải cũng đề xuất điều chỉnh khu đất phía bắc đường 992 từ đất thương mại dịch vụ và đất hỗn hợp sang đất phát triển đô thị để mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, địa phương kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí từ 500 triệu đồng đến 1.000 tỷ đồng/năm để đầu tư hạ tầng xã hội, giao thông, trường học, cơ sở y tế và chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi lại với địa phương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đề nghị phường tập trung hoàn thành công tác bồi thường trong quý 2-2026, nhất là đối với các dự án trọng điểm như tuyến Hội Bài - Phước Tân, đường 992, Khu công nghiệp Phú Mỹ 3.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc ổn định bộ máy và chăm lo đời sống người dân sau sáp nhập. Đồng chí đề nghị các sở, ngành tích cực hướng dẫn địa phương, đồng thời tham mưu UBND TPHCM về bố trí vốn, định danh số nhà, tên đường và đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ hạ tầng.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Để phát triển, theo đồng chí Võ Văn Minh, phường Tân Hải cần nguồn lực rất lớn, trong khi đầu tư công chỉ đáp ứng một phần. Vì vậy, địa phương cần chủ động khai thác các nguồn lực ngoài ngân sách, đặc biệt là nguồn lực từ đất đai; nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phù hợp nhằm tạo dư địa phát triển và thu hút đầu tư. Đặc biệt là từ quỹ đất và các dự án động lực gắn với các trục giao thông lớn như Quốc lộ 51, đường 992 và hệ thống giao thông kết nối nội khu. Đối với việc đầu tư dự án đường N17, đồng chí Võ Văn Minh nhận định là rất cần thiết bởi đây là tuyến đường liên phường, góp phần giảm tải cho quốc lộ 51. Đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu sớm triển khai.

TRÚC GIANG-NGUYỄN NAM