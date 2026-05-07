Công bố các nghị quyết của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 7-5, thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nội quy kỳ họp Quốc hội và Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Văn phòng Quốc hội công bố 4 nghị quyết của Quốc hội và 77 nghị quyết của UBTVQH khóa XVI.

Đây là những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng xác định lộ trình phát triển đất nước trong 5 năm tới và kiện toàn bộ máy nhân sự then chốt.

Trong đợt công bố này, Quốc hội đã ban hành 4 nghị quyết mang tính định hướng vĩ mô cho giai đoạn mới, bao gồm: Nghị quyết số 25/2026/QH16 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Nghị quyết số 26/2026/QH16 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết số 27/2026/QH16 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết số 20/2026/QH16 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

UBTVQH đã ban hành hàng loạt nghị quyết phê chuẩn các vị trí lãnh đạo và đại biểu chuyên trách tại nhiều cơ quan của Quốc hội.

Với Hội đồng Dân tộc, các nghị quyết từ số 104/NQ-UBTVQH16 đến 107/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Các nghị quyết từ số 108/NQ-UBTVQH16 đến 112/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc.

Với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các nghị quyết từ số 113/NQ-UBTVQH16 đến 118/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; các nghị quyết từ số 119/NQ-UBTVQH16 đến 134/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp.

Các nghị quyết từ số 141/NQ-UBTVQH16 đến 156/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Nghị quyết số 157/NQ-UBTVQH16 và các nghị quyết từ số 163/NQ-UBTVQH16 đến 172/NQ-UBTVQH16 (không bao gồm số 168) phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Các nghị quyết từ số 178/NQ-UBTVQH16 đến 185/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Các nghị quyết từ số 191/NQ-UBTVQH16 đến 195/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu.

Các nghị quyết từ số 222/NQ-UBTVQH16 đến 226/NQ-UBTVQH16 phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát...

ANH PHƯƠNG