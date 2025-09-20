Người đẹp TPHCM đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Vượt qua 29 thí sinh, người đẹp Nguyễn Thanh Thảo (23 tuổi) đến từ TPHCM vừa trở thành Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Cô được chú ý bởi có thể sử dụng thông thạo 4 thứ tiếng.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 diễn ra tối 19-9, tại vịnh Vĩnh Hy - tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của 30 thí sinh.

Top 5 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Ảnh: BTC

Ban giám khảo gồm có các Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Lê Âu Ngân Anh, Minh Châu, Á vương Vũ Linh; nhiếp ảnh gia Trịnh Quốc Huy; doanh nhân Đường Thu Hương, Di Ái Hồng Sâm; NTK Võ Việt Chung.

Các thí sinh tham gia các phần thi: hô tên, trình diễn bikini, dạ hội, thuyết trình. Ban giám khảo chọn ra top 5 + 1 (Người đẹp được yêu thích nhất) bước vào phần thi ứng xử.

Chung cuộc, tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 gọi tên người đẹp Nguyễn Thanh Thảo đến từ TPHCM. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt trao cho các thí sinh: Phạm Thị Phương Vi, Nguyễn Ngọc Huyền Trâm, Nguyễn Thị Diễm Châu, Nguyễn Thị Khánh Huyền.

Hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo còn được trao 3 giải thưởng phụ: Người đẹp được yêu thích nhất, Đại sứ di sản, Đại sứ môi trường. Cô sinh năm 2002, sở hữu chiều cao 1,72m, số đo ba vòng 82-60-91cm. Thanh Thảo hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing Trường Đại học Bentley, Massachusetts, Mỹ. Tân hoa hậu có khả năng giao tiếp 4 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn Quốc. Trước đó, cô từng thực tập tại RSA Asia có trụ sở Thượng Hải, là sinh viên trao đổi tại Trường Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo. Ảnh: BTC

Trong phần thi ứng xử của top 2 với câu hỏi chung “Vì sao bạn xứng đáng trở thành Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025?”, Nguyễn Thanh Thảo cho rằng đoạt danh hiệu hoa hậu không chỉ là nhận vương miện mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng nhiều hoạt động, chương trình cụ thể. Cô nói thêm bản thân đang vận hành dự án One step for the ocean (Một bước vì đại dương) với mong muốn tạo môi trường xanh cho thế hệ trẻ.

Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ: Đại sứ du lịch (Châu Tố Uyên), Đại sứ văn hóa (Phạm Thị Phương Vi), Đại sứ áo dài (Nguyễn Thị Diễm Châu), Người đẹp thời trang (Lâm Gia Mỹ), Người đẹp biển (Nguyễn Ngọc Huyền Trâm)…

TIỂU TÂN