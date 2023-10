Người mẫu Ngọc Trinh bị xử phạt 2 lỗi, tạm giữ xe mô tô

Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định xử phạt người mẫu Ngọc Trinh về 2 lỗi là nằm trên yên xe điều khiển xe, không có giấy phép lái xe. Đồng thời tạm giữ xe mô tô trên.

Chiều 9-10, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã ra quyết định xử phạt bà Trần Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1989, ngụ TP Thủ Đức, là người mẫu, diễn viên) về 2 lỗi vi phạm Luật giao thông đường bộ là nằm trên yên xe điều khiển xe, không có giấy phép lái xe. Công an cũng tạm giữ chiếc mô tô do Ngọc Trinh điều khiển.

Như Báo SGGP đã thông tin, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường ở phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Trong lúc điều khiển xe, người phụ nữ đứng lên yên xe và thả 2 tay. Thậm chí, người này còn để 2 chân sang một bên; quỳ gối trên yên xe...