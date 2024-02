Người Thụy Sĩ chuộng dùng tiền mặt

Theo kết quả cuộc thăm dò, tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán được chấp nhận rộng rãi tại Thụy Sĩ, đặc biệt là trong lĩnh vực như mua sắm và dịch vụ ăn uống. Kết quả cũng cho thấy, khoảng 92% số công ty hoạt động kinh doanh trực tiếp ở Thụy Sĩ chấp nhận tiền mặt, trong khi chỉ 59% chấp nhận thanh toán qua ứng dụng.

Thanh toán tiền mặt tại Thụy Sĩ vẫn được ưa chuộng

Kết quả trong cuộc khảo sát của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ trái ngược với những gì diễn ra ở các quốc gia khác ở châu Âu khi người dân ngày càng ít sử dụng tiền mặt. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng, đối với các công ty Thụy Sĩ giao dịch với khách hàng từ xa, chẳng hạn như trực tuyến, qua email hoặc điện thoại, chuyển khoản ngân hàng là cách phổ biến nhất để chấp nhận thanh toán, tiếp theo là hóa đơn, sau đó là tiền mặt.

Lâu nay, những thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng tiền mặt đã trở thành chủ đề thảo luận ở Thụy Sĩ, nơi tiền giấy ngân hàng có truyền thống phổ biến ngay cả đối với những giao dịch lớn như mua ô tô. Nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại, lớp người cao tuổi sẽ bị thiệt thòi vì họ không sử dụng thành thạo các ứng dụng thanh toán hoặc thẻ, trong khi số lượng ngân hàng và máy rút tiền ngày càng giảm.

Trang tin The Local đã chỉ ra một số lý do cho việc tiền mặt vẫn được ưa chuộng ở Thụy Sĩ trong bối cảnh các phương thức thanh toán kỹ thuật số ngày càng phát triển trên thế giới, đó là: chủ nghĩa dân tộc, văn hóa và cả sự thận trọng trong việc quản lý chi tiêu. Thế hệ người lớn tuổi ở Thụy Sĩ đặc biệt đề cao giá trị bảo mật và nặc danh của việc thanh toán bằng tiền mặt. Họ cho rằng thanh toán tiền mặt mang lại sự bảo mật lớn hơn nhiều so với các phương thức thanh toán khác. Trong khi đó, các giao dịch bằng thẻ tín dụng, thẻ trả trước và thẻ ghi nợ sẽ được ghi lại bởi các định chế tài chính tham gia quy trình thanh toán.

Cũng theo cuộc khảo sát của dịch vụ so sánh trực tuyến độc lập Moneyland của Thụy Sĩ, việc không mua hàng online cũng được xem là an toàn hơn. Theo những người tham gia khảo sát, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng ở Thụy Sĩ thường xuyên là mục tiêu của tội phạm mạng và những phần tử lừa đảo. Tiền mặt có thể bị đánh cắp vật lý tại một địa điểm, nhưng tiền điện tử có thể bị đánh cắp từ bất kỳ đâu và vào bất kỳ lúc nào. Cũng vì lý do trên, khi đặt mua hàng trên mạng, nhất là từ các nhà bán hàng Thụy Sĩ, người dân nước này thường bấm nút “gửi hóa đơn”. Khi hóa đơn được gửi tới, họ thanh toán tại bưu điện. Khi đặt chuyến bay hoặc kỳ nghỉ, người dân cũng thường đi tới đại lý du lịch và trả bằng tiền mặt. Nhiều người Thụy Sĩ giữ quan điểm sử dụng tiền mặt sẽ giúp hạn chế việc mua sắm và vay nợ.

Theo Moneyland, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn khi sử dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số so với khi họ chi tiêu tiền mặt. Thụy Sĩ đang tổ chức hai cuộc trưng cầu dân ý về chủ đề chấp nhận tiền mặt. Các cuộc trưng cầu này đang ở các giai đoạn khác nhau sau khi thu thập được gần 200.000 chữ ký.

PHƯƠNG NAM