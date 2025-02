Nguồn tuyển quân trong công an nhân dân đạt trên 100%

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết khi thông tin với báo chí về công tác tuyển quân trong công an nhân dân, năm 2025.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Thủ tướng đã quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển quân năm 2025 ngay trong quý 3-2024. Đến nay, nguồn tuyển đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu được giao; lực lượng công an đảm bảo cả 2 chỉ tiêu tuyển quân đối với nam và nữ theo chỉ đạo của Chính phủ; chất lượng công dân được tuyển chọn nhìn chung cao hơn những năm trước.

Năm 2025, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tăng cao hơn so với các năm trước, trong đó công dân có trình độ đại học đạt tỷ lệ 10,7% so với tổng chỉ tiêu, cao đẳng đạt tỷ lệ 7,4%.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an trao đổi với báo chí

Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng thông tin thêm, công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân sẽ được huấn luyện và tham gia các chương trình, kế hoạch huấn luyện của Bộ Công an, như: Trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an nhân dân. Trang bị, vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực nhiệm vụ, công tác được giao. Rèn luyện thể lực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật.

Bên cạnh đó còn được tham gia học tập, sinh hoạt ngoại khóa như: Giáo dục truyền thống, thực hành các tình huống báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến… nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng sẵn sàng chiến đấu. Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về công an các đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự theo quy định.

Công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân sẽ được huấn luyện và tham gia các chương trình, kế hoạch huấn luyện của Bộ Công an. Ảnh: Học viện An ninh nhân dân

Đại tá Nguyễn Quốc Toản cũng cho biết, cùng với công tác huấn luyện, từ năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành, triển khai Đề án về "Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030". Trong đó, các cơ sở đào tạo nghề trong công an nhân dân tạo điều kiện bố trí chỗ ở, hỗ trợ chi phí đào tạo cho hạ sĩ quan nghĩa vụ công an nhân dân sau khi xuất ngũ, đảm bảo chi phí đào tạo trong công an nhân dân thấp hơn các cơ sở đào tạo nghề ngoài xã hội.

Công an các đơn vị, địa phương xây dựng cơ chế phối hợp, tạo "đầu ra" đảm bảo gắn kết giữa đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm, tạo cơ hội cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân ổn định cuộc sống sau khi xuất ngũ, như: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp khi chuẩn bị xuất ngũ; hỗ trợ, giới thiệu việc làm sau khi học nghề và khi trở về địa phương; vận động số công dân đã hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định...

ĐỖ TRUNG