Nguyễn Bá Hùng, Nam Khánh cùng trình làng ca khúc tết “Nụ cười em như đóa hoa mùa xuân”

Ca khúc Nụ cười em như đóa hoa mùa xuân được nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng viết trong chuyến công tác Trại sáng tác của Bộ Công an cuối năm 2022. Bài hát ca ngợi người nữ chiến sĩ công an nhân dân.

Ca khúc ballad này được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Nam Khánh. Với giai điệu nhẹ nhàng và tươi sáng, ca khúc mang đến cho khán giả chân dung về người nữ chiến sĩ công an nhân dân mà nụ cười của họ được ví như những nụ hoa xinh đẹp và rực rỡ của mùa xuân.

Nguyễn Bá Hùng cho biết, anh muốn gửi tặng ca khúc Nụ cười em như đóa hoa mùa xuân gắn liền hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến khán giả, bởi mỗi dịp tết đến xuân về họ là những người thường trực làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho người dân.

“Đặc biệt, hình ảnh những nữ công an - những bông hồng thép với nụ cười như đóa hoa và trái tim kiên cường rắn rỏi, không ngại nhiệm vụ khó khăn nào khiến tôi có cảm xúc viết nên ca khúc này”, nam nhạc sĩ nói.

Đây cũng là lần đầu tiên Bá Hùng và Nam Khánh hợp tác. Nam nhạc sĩ cho biết, rất quý ca sĩ Nam Khánh bởi bên cạnh giọng ca nội lực, tuyệt vời anh còn có lối sống hoà đồng và gần gũi.

Là nhạc sĩ chuyên viết các ca khúc đề tài tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt chủ đề các ca khúc cách mạng, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng luôn có nhiều cảm xúc khi viết về người lính, người chiến sĩ...

Năm 2022, anh viết ca khúc Tâm tình người thương binh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sĩ, ca khúc Vinh quang thầm lặng (NSND Tạ Minh Tâm thể hiện) nhân Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam... Đặc biệt, MV Vinh quang thầm lặng có sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an.