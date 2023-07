Nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Bình bác tin đồn vỡ nợ 100 tỷ

Theo ông Lương Hải Lưu, Phó Giám đốc NHNN tỉnh Quảng Bình, ông Đinh Quang Hiếu sinh năm 1963 nên phải đến tháng 4-2024 mới đúng tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên theo nội dung đơn trình cấp có thẩm quyền, ông Hiếu nói nghỉ do sức khỏe.

Được biết, đơn xin nghỉ hưu của ông Hiếu đã được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 13, diễn ra ngày 5-7 thống nhất đề nghị Trung ương đồng ý cho ông Hiếu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng.

Trong khi đó, những ngày qua, xuất hiện tin đồn ông Hiếu vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng do chơi chứng khoán. Trả lời PV Báo SGGP trước tin đồn trên, ông Hiếu cho biết: "Lý do tôi về hưu là vì sức khỏe không đảm bảo, hơn nữa Tỉnh ủy Quảng Bình cũng có chỉ đạo ai không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc thì xin nghỉ nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ kế cận. Tôi đã có tuổi, nhiều bệnh nên không có động lực làm việc, do đó viết đơn xin nghỉ, không có vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng, hay trình diện công an đâu". Ông Hiếu khẳng định và cho rằng đó là những tin đồn ác ý, thất thiệt.